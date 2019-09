Sérgio Conceição explica o que disse a Danilo no final do Rio Ave-FC Porto

Treinador do FC Porto esteve à conversa com o capitão de equipa depois de consumada a vitória sobre o Rio Ave.

Análise do jogo e palavras a Danilo no final: "Penso que jogar aqui, como tinha dito na antevisão, é sempre complicado. Entrámos muito bem no jogo, na primeira parte o Rio Ave não chegou à nossa baliza, tivemos duas ou três oportunidades para levar uma diferença maior para o intervalo. Depois o Rio Ave teve dois avançados, uma linha de três no ataque, muita largura, foi isso que estava a dizer ao Danilo, porque já sei que amanhã vão criar um problema qualquer por estar a falar com o jogador. Com Mbemba em campo ficava com três interiores, juntamente com o Danilo e o Uribe. Os nossos alas estavam a a acompanhar os jogadores do Rio Ave na largura. O Rio Ave não conseguiu criar ocasiões, não me lembro de uma defesa do Marchesín. Sabendo deste jogo mais direto do adversário, estivemos sempre muito atentos. Já tivemos cinco jogos sem sofrer golos, hoje foi mais uma demonstração de grande consistência defensiva. O Rio Ave é uma equipa com muita qualidade, somos uns justíssimos vencedores".

Titularidade de Nakajima: "Quis dar a capacidade no jogo interior, de ter gente no corredor central que pudesse explorar as costas dos dois médios, o pivô composto pelo Tarantini e pelo Filipe Augusto. Depois da exibição que teve na quarta-feira passada, era um jogador que eu queria no onze".