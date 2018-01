Sérgio Conceição estranha Abel: "Para espanto meu, disse que não me conhecia pessoalmente"

Treinador do FC Porto comentou as palavras de Abel Ferreira, que afirmou não conhecer pessoalmente Sérgio Conceição, referindo ainda que o treinador dos dragões lhe deu um falso elogio.

Abel: "Às vezes deparo-me com certas coisas que eu fico... No fim do jogo com o Moreirense, houve um jornalista que me perguntou sobre as várias frentes que nós estávamos com o Sporting e eu respondei que era verdade, que estamos na meia-final da Taça da Liga com o Sporting, estamos na meia-final da Taça de Portugal com o Sporting, mas estamos com o Benfica a disputar o campeonato e o Braga está a três pontos do Benfica, antes do confronto de ontem. E não disse mais nada. Para espanto meu, o treinador do Braga, o Abel Ferreira, na antevisão do jogo, veio dizer que não me conhecia pessoalmente quando fui eu que dei o aval ao presidente do Braga para ir buscar o Abel. Fui eu que fui buscar o Abel, no fundo. Dei a minha opinião, disse logo que sim. Depois trabalhámos sete meses juntos, ele no Braga B e eu na equipa principal do Braga. Diz que não me conhece pessoalmente... Tive uma outra reunião com ele, falei muitas vezes com ele ao telefone sobre jogadores que iam treinar com a equipa principal, mas pronto. Fiquei admirado com essa declaração. E depois disso, refere uma crítica a um falso elogio. Mas não elogiei o Braga, não disse nada o Braga a não ser que estava a três pontos do Benfica. Foi isto que disse em Moreira de Cónegos, mais nada. Não foi falso, não foi um elogio... Não disse nada do Braga, não disse que estava muito bem, não disse que ia ganhar o campeonato, nada. Zero. Sinceramente, por que é que vem com estas coisas? Primeiro, sinceramente, diz que não me conhece pessoalmente quando trabalhou comigo durante sete meses. Depois, diz que dei um falso elogio quando falei só única e exclusivamente da tabela classificativa. Disse que estava o Benfica e que estava o Braga a três pontos. Está gravada a conferência. Não tenho mais nada a dizer nem deixar de dizer. Que continuem a lutar, porque o objetivo naquele clube é sempre lutar pelos quatro primeiros lugares. Que assim o façam".