Sérgio Conceição elogia Jesus mas explica: "Não me revejo em ninguém"

Treinador do FC Porto anteviu o jogo frente ao Sporting, das meias-finais da Taça da Liga.

Expectativas para o jogo frente ao Sporting: "As expectativas são as melhores para fazer um bom jogo e chegar à final, sabendo de antemão que vamos disputar um jogo contra uma equipa que tem feito uma excelente época e que ainda não perdeu nas competições internas, tal como nós. Vai ser um bom jogo, bem disputado e com grande vontade de ambas as partes de passar à final. Penso que no nosso balneário vive-se este momento com muita ambição e determinação para tentarmos passar à final".

Vê Jorge Jesus como uma referência?: "Quando tive o prazer de trabalhar com Jorge Jesus há 20 e poucos anos atrás, a minha carreira passou depois pelo FC Porto e por jogar em clubes fora de Portugal. As conversas que tivemos foram sempre conversas relacionadas com esses momentos que passamos juntos, mas nada mais do que isso. Eu tenho a minha forma de estar, de ser e de trabalhar, que é com certeza diferente da de Jorge Jesus. Agora, obviamente que reconheço em Jorge Jesus um excelente profissional, tem feito um grandíssimo trabalho nos últimos anos. Uma coisa não invalida a outra. Agora, isso não é sinónimo de ver o futebol da mesma forma que ele vê, porque não vejo. Olhando para as nossas equipas, quem aprofundar o estilo e a ideia de jogo talvez não sejam as mesmas, sendo também adequadas aos jogadores que temos à disposição. De qualquer das maneiras, Jorge Jesus foi um dos treinadores que apanhei na minha longa carreira de jogar, mas como disse várias vezes, eu não me revejo em ninguém. Obviamente que todas as experiências que tive ao longo da vida foram importantes para mim, foi um enriquecer enquanto pessoa, mas nada mais do que isso".

Sérgio Oliveira para repetir o bom jogo em Alvalade?: "A inclusão de um jogador com características diferentes de um atacante, por si só, não quer dizer nada. É preciso que, na dinâmica do jogo e naquilo que são os diferentes momentos do jogo, a equipa perceba com quem está a jogar. Penso que não é justo falar do nosso jogo em Alvalade e dizer que causámos surpresa porque metemos mais um médio. Foi importante, mas é importante que a equipa perceba onde pressionar, em que zona e de que forma. Queríamos que o Sporting não saísse a partir de trás, saber quem são os jogadores importantes e o que devíamos fazer para que o Sporting não chegasse ao último terço, onde tem jogadores importantes. É mais isso. O FC Porto fez um bom jogo porque foi uma equipa em Alvalade, onde conseguimos criar algumas situações que poderiam ditar um resultado diferente do empate. Amanhã será diferente, já passou algum tempo, as equipas têm feito um percurso fantástico e o jogo terá uma história diferente".