Sérgio Conceição: "É pena não termos concretizado o penálti, podia ter sido diferente"

Treinador do FC Porto avaliou o empate a um golo frente ao Schalke.

Análise: "Temos consciência, em primeiro lugar, da prova em que estamos inseridos. Isto é a Champions e todas as equipas são competitivas e com características diferentes daquelas que apanhamos no nosso campeonato. Sabíamos desta dinâmica do adversário, tivemos uma grande oportunidade na primeira parte que falhámos. A partir dos 20, 25 minutos o Schalke, sempre com um futebol muito direto, não nos conseguiu criar grandes problemas. Fizeram dois remates no jogo todo e um deles deu golo. Um ou outro erro individual da nossa parte e acabámos por sofrer um golo algo estranho, mas não baixámos os braços. Fomos sempre superiores ao Schalke, não fazendo um jogo brilhante, até porque jogar contra uma equipa destas características não é fácil. Sempre que pudemos circulámos a bola, tivemos cerca de 60 por cento de posse de bola, mais remates que o adversário... Fomos consistentes, não brilhantes, mas podíamos ter ganho. É pena não termos concretizado o penálti, penso que o jogo teria sido diferente".

Resultado é bom? "Pensamos nos jogos sempre para ganhar. Não perder será positivo, será satisfatório, mas o bom era ganhar, sem dúvida".

Jogo em casa [frente ao Galatasaray] é para ganhar? "Nós marcamos sempre a posição, a partir do momento em que entramos em campo e somos o FC Porto. Agora vamos pensar no V. Setúbal e quando chegar a altura da Champions, falaremos disso. Somos muito competitivos, é de louvar um regresso de um jogador importante no balneário e agora dentro de campo [Danilo]. Houve uma ou outra situação que não correu tão bem, mas faz parte do jogo e do natural crescimento da equipa".