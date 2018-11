Sérgio Conceição e o segredo das vitórias: "O que quer que eu diga, que sou mágico?"

Treinador do FC Porto anteviu o jogo frente ao Schalke, que Sérgio Conceição considera o mais difícil da fase de grupos.

Schalke mais forte agora do que no primeiro jogo? "Ouvi uma coisa fantástica de um comentador não de desporto, mas de polémica desportiva, que disse que o Schalke era mais fraco que o Qarabag, por exemplo. Não é que eu dê muita importância a isto, mas essa forma leviana de falar nas televisões e tentar minimizar os feitos do FC Porto deixam-me irritado. Não é normal. Por vezes os grupos com dois tubarões e dois golfinhos são mais fáceis de passar. Nós apanhámos um grupo equilibrado onde é mais difícil passar".

Qual o segredo destes oito jogos só com vitórias? "O que quer que diga, que sou mágico? É trabalho, é dedicação dos jogadores, é entenderem aquilo que é a mensagem e o que é representar um clube como o FC Porto. Sentir que, por vezes, é bom tocar no fundo, que para nós foi perder na Luz. Falar pouco, trabalhar muito, sermos muito sérios no que fazemos no dia-a-dia e as coisas acabam por surgir de forma natural. A magia tem a ver com o trabalho e uma coisa importante que o Óliver disse e que se calhar vos passou despercebida é que mesmo jogando 10, 60, 90 ou 0 minutos, bola, estaria sempre com a equipa. Este é o sentimento comum ao grupo de trabalho. Se falarmos de algum segredo, seria esse, essa aceitação, esse respeito que há uns pelos outros e todos pela equipa técnica".

Porque diz que este é o jogo mais difícil da fase de grupos? "Porque é uma equipa que, no seu processo defensivo, joga em 3-5-2, cria uma linha de cinco mais visível nos jogos fora, joga com um corredor central muito preenchido e é uma equipa difícil de contrariar naquilo que são as saídas rápidas para o ataque. Fazem-no de forma objetiva, pragmática e também no processo defensivo, onde têm de forma constante três mais um jogador".

Plantel disponível: "Nós temos mais soluções e ficamos contentes. Toda a gente está em condições, excetuando o Aboubakar e os jogadores que ficaram de fora, por um motivo ou outro, da inscrição da UEFA. Fico contente com isso, são motivos que me deixam satisfeito, mas isso é o meu trabalho, é decidir quem está em melhor forma e, por vezes, também escolher os jogadores que me dão mais garantias a defrontar determinado adversário".