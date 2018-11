Sérgio Conceição e o Schalke: "Ao contrário do que alguns disseram no primeiro jogo..."

Treinador do FC Porto anteviu o jogo frente ao Schalke.

Schalke: "O único golo que sofreu foi contra nós, na primeira jornada. Ao contrário do que alguns comentadores disseram no nosso primeiro jogo, quando diziam que o Schalke era uma equipa mais fraca do que o Qarabag, o Schalke está a subir e bem naquilo que é a classificação na Alemanha e vai ter um final de época nos primeiros cinco lugares. Na Liga dos Campeões sofreu apenas um golo e está com oito pontos, menos dois do que nós. Vai ser um dos jogos mais difíceis, contra uma equipa bastante combativa e que faz daquilo que são os duelos do jogo um momento muito forte. É uma equipa rápida, muito objetiva e temos de estar precavidos em relação a isso. Depois, obviamente, faremos aquilo que temos preparado para este jogo".

Importância do jogo: "É um jogo importante, estamos numa fase decisiva e com certeza que, para o Schalke, é um jogo de extrema importância como é para nós. Aqui cada jogo tem a sua história e este jogo não será diferente. Dependerá do que fizermos e condicionarmos aquilo que será a estratégia do adversário. Acho que se formos iguais a nós próprios, teremos todas as possibilidades de conseguir os três pontos".

FC Porto pode conseguir amanhã mais um registo impressionante. O que significa para o Sérgio? "Zero. Não leio estatísticas. Aquilo que penso é que estou focado no jogo de amanhã. Depois coincide com o registo de três vitórias caseiras, com esses registos que o FC Porto atingiu em anos de sucesso, mas o foco é o jogo de amanhã".