Sérgio Conceição e o controlo da ADoP a Marega: "As pessoas podem ficar pasmadas"

Treinador do FC Porto assinala que não acha tão normal a realização de um controlo individual, mas não valoriza a visita da ADoP ao Olival, antes do clássico com o Benfica.

Momento de FC Porto e Benfica: "O momento da equipa, independentemente dos último resultado, conta pouco. Os 22 que entram em campo e os que estão no banco estão supermotivados para vencer o jogo. Ainda por cima jogando no Dragão, disso eu tenho a certeza. Não tem sido necessário falar do Mar Azul, tivemos em Tondela, Roma, no Dragão... Vai ser um jogo bem disputado, com certeza, um bom espetáculo de futebol e queremos ganhar. É importante para a nossa caminhada rumo ao título".

Jovens do Benfica: "Não vejo as coisas por aí. A minha forma de lidar e melhorar no dia a dia não tem a ver com as idades, tem a ver com a personalidade de cada um. Os profissionais, a partir do momento em que jogam nas respetivas equipas, têm a mesma responsabilidade. Se um jogador passa os 30 anos e joga é porque tem qualidade. O jogador jovem tem uma irreverência dentro dele, vontade grande de mostrar serviço, mas quando passa os 30 anos também tem essa irreverência. Não olho para as idades, olho para a equipa no seu todo, para as valias do adversário".

Estratégia: "Por aquilo que vejo do Benfica e por aquilo que é a minha equipa não há calculismos, as equipas vão jogar para ganhar. Quando o árbitro apita são 11 contra 11, cada equipa com as suas dinâmicas. O que se pinta antes do jogo tem a ver com estatísticas, idades, tempo dos treinadores à frente das equipas... Isso passa ao lado a partir do momento em que o árbitro apita".

Controlo a Marega: "Em relação à ADoP, acho absolutamente normal. Um controlo coletivo é normal. Quando é individual já não acho tão normal, mas não temos nada a referenciar sobre isso. Somos inovadores em algumas situações, as pessoas podem ficar pasmadas com um certo tipo de recuperações e querem fazer um bom trabalho".

Onze para o clássico: "Obviamente que não vou dizer, ainda não disse aos jogadores e, normalmente, não o faço na véspera".