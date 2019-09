Sérgio Conceição deu moral a Nakajima

Treinador e jogador mostraram que a repreensão de Portimão faz parte do passado e que a relação entre ambos normalizou

O gesto foi bem visível no treino aberto do FC Porto e tudo indica que a repreensão pública de Sérgio Conceição a Nakajima, no final do jogo com o Portimonense está ultrapassada. Esta quarta-feira, os jornalistas presentes no treino aberto no Olival viram o treinador a dirigir-se ao japonês, trocar algumas palavras e passar-lhe o braço pelas costas, pelo que a relação entre ambos não ficou afetada.

Nakajima seguia ao lado de Wilson Manafá, durante o aquecimento, na cauda do grupo de 24 jogadores que correriam, quando o treinador se dirigiu ao japonês. Sérgio Conceição fala mais logo à tarde, por volta das 18h30, em conferência de Imprensa, onde fará a antevisão ao jogo com os suíços do Young Boys.