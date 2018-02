Sérgio Conceição e o jogo com o Liverpool: "Contentes só pelo vinho do Porto que vão levar"

Treinador do FC Porto espera que os adeptos visitantes saiam cabisbaixos do Estádio do Dragão, mas que levem uma boa recordação da cidade

Premier League prepara melhor para a Champions? "Os nossos testes semanais são diferentes à exigência e competitividade que o Liverpool enfrenta. É óbvio. Não vejo vantagens ou desvantagens. É diferente, também no orçamento. Mas não utilizo isso porque em Portugal também não utilizo esse argumento. Foi o que eu disse."

O Liverpool reagiu bem à saída de Coutinho? "Reagiu muito bem, a fazer grandes jogos, a ganhar, muito fortes. Venderam Coutinho mas têm jogadores interessantes, foram buscar um grande reforço para defesa. Continuam muito fortes."

A partir dos oitavos é um bónus? "Trabalhamos diariamente com grande exigência e rigor. O objetivo sem dúvida nenhuma é a Liga. O FC Porto ganhou a Champions em 2004 e eu não porque estive seis meses na Lázio. Não eram superiores a Real Madrid e etc. Os jogos vão passando, o grupo está confiante, existe espírito fantástico de ambição e determinação. E temos um público fantástico, sempre com a equipa. Espero mais uma vez que amanhã sejam uma mais-valia. E dou também as boas-vindas ao público inglês, que é apaixonado, ferve no bom sentido e faz do jogo uma festa. São assim os adeptos do Liverpool. Espero que venham contentes e saiam menos contentes. Contentes só pelo vinho do Porto que possam levar para Inglaterra. Há todos os ingredientes para ser um bom jogo.

Como travar o tridente ofensivo do Liverpool? "Se fosse falar desses pontos abriria a minha estratégia do jogo. E não posso. É onde podemos condicionar de certa forma os pontos fortes deles. Falamos amanhã depois do jogo. Peço imensa desculpa."