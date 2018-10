O treinador do FC Porto lembrou a final da época passada, em que o Aves venceu o Sporting, para avisar do perigo que pode ser o Vila Real.

Preparação do jogo: "É sempre um jogo de Taça e nós temos de estar precavidos para estes jogos. Esta é uma competição que tenho muito apreço e carinho. Infelizmente não a consegui ganhar como treinador, numa final que tive com o Braga, mas para mim esta Taça é um sonho como treinador, de chegar lá e ganhar a competição. Conclui uma época desportiva num grande dia de festa e acho que é fantástico. Depois há o segundo ponto. Nós representamos um clube como o FC Porto, em que todas as competições são para ganhar. O ano passado o Aves ganhou nos últimos minutos e foi extremamente difícil. Não há jogos fáceis, as equipas trabalham todas bem, mas há uma diferença de qualidade que sabemos que existe".

Responsabilidade acrescida para o FC Porto por ser campeão nacional: "Há respeito [pelo adversário]. Receio não temos. Temos consciência da capacidade que temos, agora isto por si só a entrar com o símbolo do FC Porto não chega para ganhar. Do outro lado temos 11 jogadores que vão iniciar a partida com uma determinação enorme e que querem fazer história. Querem muito eliminar o FC Porto que é um dos favoritos a ganhar a competição. Essa exigência motivacional tem de estar presente no jogo".

Críticas à equipa depois do jogo com o Benfica: "Conversei com alguns [jogadores] no início da semana, entretanto muitos foram para as seleções. Vamos falar depois do jogo com o Lokomotiv e aí responderei a essa questão. Agora temos a Taça de Portugal, depois a Liga dos Campeões e só depois do Feirense. Analisámos aquilo que corre mal e o nosso trabalho é estar constantemente à procura da perfeição, mas há sempre a preocupação de melhorar e tentamos trabalhar com todas as limitações".