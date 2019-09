Sérgio Conceição assume ambição alta na Liga Europa e esclarece situação de Zé Luís

Treinador dos azuis e brancos considera que o FC Porto terá de mostrar em campo que é superior ao Young Boys

Favoritismo do FC Porto na prova: "Os objetivos do FC Porto são sempre ganhar todas as competições em que entra e esta não foge à regra. A Champions será mais difícil, mas temos um passado de conquistas nesse sentido. É preciso começar bem e ganhar, temos pela frente o bicampeão suíço, equipa que olhando para as individualidades, é difícil de conhecer a estrutura base da equipa, porque varia até dentro do próprio jogo, mas estamos precavidos. Temos de olhar para o que é o nosso jogo para justificar o historial do FC Porto nas competições europeias"

FC Porto mais forte que o Young Boys: "Pelo historial, somos das equipas com mais presenças na Liga dos Campeões, esta não era a competição em que queríamos estar, mas teoricamente somos mais fortes. Essa diferença existe e tem de ser provada e comprovada nos 90 minutos. Os jogos ganham-se lá dentro e hoje em dia todos os jogos são extremamente difíceis"

Situação de Zé Luís: "Zé Luís já estava condicionado antes do jogo de Portimão. Conseguimos, com um grande trabalho do departamento médico que estivesse operacional, nao a cem por cento. Foi capaz de dar uma boa resposta e amanhã veremos, porque o problema é uma entorse. Veremos se será opção para o jogo de amanhã"