Sérgio Conceição: "Ando a passar testes desde o início da época..."

Treinador do FC Porto encara com positivismo os jogos mais mediáticos de fevereiro e, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Braga, falou da evolução do adversário.

Sobre o Braga: "O Braga é uma equipa diferente do Moreirense, mas mesmo assim penso que, apesar do pouco espaço, criámos várias ocasiões para ganhar o jogo com alguma facilidade. A equipa deixa-me confortável com a dinâmica ofensiva, que não é fácil de travar. Pena é a ineficácia, aliada a algum mérito do guarda-redes e não só. Amanhã [sábado] será um jogo diferente, esse [do Moreirense] já passou. Queremos olhar para este jogo, que, em termos de executantes, será diferente do jogo com o Moreirnese. A equipa também tem uma ideia de jogo diferente. Estamos preparados e preparámos este jogo como todos os outros. E também olhando para o adversário. Temos que olhar e perceber o que têm como pontos fortes e como lhes podemos criar dificuldades. Estamos preparados para amanhã e para conquistar os três pontos".

Evolução do Braga desde o início da época: "São equipas diferentes. As equipas têm tendência a evoluir, tendo em conta aquilo que são os princípios das mesmas. Automatismos são criados para a equipa ficar mais conhecedora de si, e os jogadores entre si. O médio a conehcer a movimentação do avançado... São pormenores que as equipas vão ganhando e que as vai tornando mais fortes nos processos ofensivo e defensivo. O Braga é uma equipa que está no quarto lugar, sabemos o quanto têm evoluído. Temos que olhar para nós e assumir a responsabilidade de assumir o jogo e ganhá-lo".

Testes complicados em fevereiro: "Ando a passar testes desde o início da época. Querem mais testes? Estamos sujeitos a testes diários. Todos os jogos são importantes. Os pontos são sempre pontos. Claro que agora temos jogos mais mediáticos. Vamos ter um jogo da meia-final da Taça de Portugal, com o Sporting, depois temos a Champions, que são jogos de mediatismo superior. Naquilo que é a nossa responsabilidade, é tudo igual. A nossa prova é dada diariamente aqui, no nosso trabalho. Somos muito exigentes aqui no dia a dia. Acho que temos jogos importantes e nós, FC Porto, precisamos e queremos estar nesses jogos de decisão, porque somos o FC Porto".