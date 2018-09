Sérgio Conceição analisa lances polémicos e fala do relvado

Sérgio Conceição falou no final da vitória do FC Porto frente ao Vitória de Setúbal.

Jogo: "Era um jogo importante para nós, não só pelas dificuldades que sabíamos que íamos encontrar, mas também depois de um jogo de Champions, que é sempre difícil mudar o chip. O ano passado empatámos em Vila das Aves, depois do Besiktas, e era importante dar esta demonstração de força. A qualidade exibicional não foi brilhante porque o Vitória preocupou-se muito em condicionar aquilo que era o jogo do FC Porto. Mas isso não tem mal nenhum. Agora a entidade competente, a Liga ou a Federação, devia ver o estado do relvado que jogámos hoje. Muito difícil rodar a bola, muito difícil circulá-la, mas já estamos habituados a todos os tipos de dificuldade. As equipas fazem de tudo para roubar pontos ao campeão nacional e nós temos de fazer de tudo para contrariar isso".

Lances polémicos: "Ainda não tive oportunidade de ver os lances, mas aquilo que me dizem é que a situação em que o Setúbal vai para a baliza, o jogador já vai em queda. Quem estava em cima, no segundo lance, acho que não há dúvidas do toque com a mão. Acho que não é por aí. Podíamos ter marcado mais dois ou três golos, o Vitória também abordou o jogo com três centrais, o que é um bocado diferente do que estamos habituados, mas nós é que temos de saber ultrapassar essas dificuldades. O que não acho normal é a qualidade do relvado. Estava em péssimas condições para se jogar futebol".

Processo evolutivo da equipa: "Os jogos são todos difíceis. Houve algumas mudanças no FC Porto, nós treinadores andamos sempre à procura do que podemos melhorar e isto é um processo normal. Sei que tenho uma equipa muito competitiva, muito capaz, não era fácil jogar com dez jogadores em cima da grande área, mas soubemos ter paciência e criar dificuldades no último terço. Não foi um jogo brilhante, mas com um resultado justo. Os meus jogadores é que são os obreiros desta vitória".