"Temos que acabar com esta polémica e com recados que os rivais mandam"

Treinador do FC Porto comentou o mercado e a inclusão de vários jovens da formação do FC Porto no plantel principal para 2018/19.

Lacunas no plantel: "Acho que não há nenhum treinador do mundo satisfeito. Para mim os que valem mais são os que estão no FC Porto. Para mim os reforços são Casillas, que renovou, o Maxi, que renovou, Herrera, Brahimi, Marega, André Pereira, que vai fazer uma época de grande qualidade, Diogo Leite... Temos que acabar um bocadinho com esta polémica e com alguns recados que os rivais mandam. Tenho alguma experiência nisto e há uma sintonia e comunicação entre mim e o presidente no sentido de, se for necessário, reforçarmos a equipa. Não vale a pena andar com polémicas atrás de polémicas, o que fiz fiz em consciência e a pensar que estou a fazer o melhor para o clube e para a equipa".

Inclusão de jovens como Diogo Leite e André Pereira: "Temos o Chidozie também. São jovens de qualidade. Estamos habituados a que o FC Porto tenha jovens de qualidade. No ano passado tivemos uma realidade um bocado diferente que foi o regresso de alguns jogadores devido a algumas restrições que tínhamos no ano passado. Conseguimos criar um grupo fortíssimo, ganhar o campeonato e dar uma imagem muito boa na Europa. É a isso que queremos dar continuidade. O início nunca é fácil, temos que ver se alguns jogadores cabem no FC Porto. Alguns são agradáveis surpresas, outros nem tanto, mas não deve haver polémica onde não a há".