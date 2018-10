Sérgio Conceição aceita pressão: "Temos uma boa carga em cima de nós"

Dragões visitam o Benfica este domingo para o jogo da 7ª jornada da I Liga

Resultado deste jogo pode ser decisivo, ainda que em fase prematura, para não deixar fugir Braga? "É importante por três pontos que ganhamos e não deixamos adversário ganhar, por poder ficar com uma vantagem em quatro pontos. Obviamente que não é decisivo. O campeonato é uma prova de regularidade, as equipas têm de manter um nível alto no campeonato. Qualquer deslize, há sempre quatro ou cinco equipas muito juntas. É importante, vale por três pontos e por ser frente a um candidato ao nosso ovbjetvbo, um candidato direto. Ganhar em casa de um rival tem o seu impacto, tanto de forma positiva como de forma negativa. Não vale a pena ganharmos em casa do Benfica e perdermos em nossa casa a seguir. É importante pela envolvência, confronto direto é importante no desenrolar do campeonato, mas não é decisivo."

Atacar bem é defender melhor, como disse após o jogo com o Galatasaray: "O que eu disse foi que a zona da posse de bola é que é importante. Posso ter bola no meio campo defensivo e não ser eficaz. É importante a zona onde temos posse de bola. Tivemos posse de bola eficaz, mais perigosa. Neste jogo a estratégica será um pouco diferente, porque havia coisas a explorar no jogo anterior. Tem de haver momentos diferentes, mas isso faz parte do que trabalhamos."

Alguma equipa chega melhor? "Não gosto de entrar nisso. Cada jogo tem a sua história. As equipas chegam de jornada europeia interessante e isso não tem nada a ver com o jogo na Luz. As equipas estão separadas por um ponto, Benfica vai fazer tudo para ganhar, nós também. O passado recente não interfere no jogo de amanhã."

FC Porto entra à frente. Significa menos pressão? "A pressão é sempre a mesma. Representamos um clube histórico, que, principalmente, nos últimos 36 anos que tem ganho muitas vezes. Estranho foi não ter ganho nos últimos quatro anos antes de eu chegar aqui. Temos responsabilidade de dar resposta positiva, independentemente de ir na frente ou atrás. Temos carga em cima de nós e é uma boa carga, um bom peso."

Adeptos marcaram concentração para se despedirem da equipa rumo a Lisboa: "No ano passado foi fantástico, são imagens que ficaram na nossa cabeça. Acho importante este mar azul e a força dos adeptos junto da equipa, mesmo que tentem beliscar essa relação que é muito forte. É uma ligação extraordinária entre adeptos e equipa. Espero que este mar azul se desloque para Lisboa."