Sérgio Conceição aborda reforços, fala da equipa B e deixa aviso

Treinador do FC Porto não se alongou sobre as contratações de Jorge e Bazoer, mas falou sobre o mercado e do que pode mudar ao longo da época.

Análise: "É uma equipa bastante diferente daquilo que tem sido o Moreirense nos últimos tempos. Vimos o último jogo fora, frente ao Nacional, onde estiveram muito bem. A equipa tem uma dinâmica com bola onde mete muita gente no corredor central. Joga com o Chiquinho, o Pedro Nuno, o Neto, o Loum... Alas bem abertos e verticais. É uma equipa interessante, um adversário difícil. Não há jogos fáceis, há jogos teoricamente mais acessíveis, que às vezes até são os mais difíceis. Acho que o Moreirense até pode ganhar mais vezes fora do que em casa".

Sobre a possível entrada de Marega no onze: "Por aquilo que identifiquei, haverá o Marega e outros jogadores que com certeza poderão ajudar a equipa com as suas características. Mas isso acontece com o Marega e com os outros avançados. [Frente ao Vitória] Não fizemos coisas que habitualmente fazemos".

Reforços: "Chegaram há um dia, tiveram muito pouco tempo para treinar. O trabalho de preparação para o jogo de amanhã era o mais importante".

O mercado e a integração dos reforços: "No dia da minha apresentação, o presidente disse que estávamos à espera do Ronaldo e do Messi. Todos os treinadores querem mais e anseiam por jogadores que sejam mais-valias, que entrem de caras na equipa. Isso de gastar um certo valor, a diferença entre o ganho e a despesa... Isso é muito para montar filmes, o que conta é nos treinos. Um jogador que veio da equipa B até pode estar muito valorizado e uma ou outra aquisição de quem se espera muito nem por isso. O futebol é isso mesmo e é disso que gosto de falar".