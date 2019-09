Sérgio aborda ausência de Alex Telles e adianta possível substituto: "É uma das hipóteses"

FC Porto defronta no domingo o Santa Clara e não poderá contar com Alex Telles, que cumpre um jogo de castigo.

Análise ao Santa Clara: "Olhamos para o adversário, mas principalmente para o que queremos fazer no jogo. É uma equipa bem organizada, uma equipa que fez um campeonato tranquilo, que dificultou a tarefa aos ditos grandes, e amanhã [domingo] esperamos essa dificuldade. Este ano está a dar continuidade àquilo que foi, uma equipa bem organizada, principalmente no plano defensivo. Extremamente bem organizada, não sofre golos, sofreu apenas dois contra o Famalicão, estamos precavidos para isso. Mudou um pouco a sua forma de jogar, mas os princípios estão sempre lá, nos diferentes momentos do jogo. Temos de pensar naquilo que temos de fazer para contrariar essa organização do Santa Clara. Aquilo que esperamos desta equipa amanhã não podemos adivinhar. Só amanhã é que vamos perceber o que é que o João Henriques decidiu para o jogo em termos de estratégia".

Que FC Porto vai defrontar o Santa Clara: "Um FC Porto fiel àquilo que tem que ser, que trabalhamos, que definimos na nossa dinâmica de jogo, nos momentos em que temos bola e nos momentos em que não a temos. Passaram-se poucas horas do jogo que tivemos a meio da semana, vamos ver quem está em melhores condições para definirmos o melhor onze para defrontar o Santa Clara".

Preocupação? "Ficava preocupado se não ganhasse os jogos. Temos de perceber o que estamos a fazer bem e o que devemos melhorar. Estamos atentos a isso. Vocês vão seguindo o nosso trajeto e sabem que somos uma equipa com capacidade ofensiva muito grande e fomos a melhor defesa do campeonato nos dois anos que estive aqui. Quando há esse equilíbrio torna-se mais fácil".

Vasco Santos disse ter errado no VAR do Portimonense-FC Porto: "Isso faz parte do jogo passado".

Ausência de Alex Telles: "Tenho confiança no grupo, tenho 18 jogadores convocados para amanhã, e temos opções que podem fazer a posição de lateral-esquerdo. A palavra 'equipa' tem a ver com isso, uns têm as características ou uma valia diferente de outros. Toda a gente tem de conhecer as diferentes posições do campo. Não estou muito preocupado com isso. Mas claro que gostava de contar com todos".

Wilson Manafá: "É uma das hipóteses".