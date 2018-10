Sérgio Conceição sobre Adrián: "O que fez hoje é o que faz nos treinos"

Avançado espanhol apontou quatro golos frente ao Vila Real, para a Taça de Portugal.

Adrián López foi o grande destaque do FC Porto na goleada por 6-0 frente ao Vila Real, jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal. O avançado espanhol apontou quatro golos, viveu uma noite de sonho e mereceu um comentário por parte de Sérgio Conceição.

"Não é o jogo que dita os jogadores que podem ou não ter mais oportunidades, são os treinos. O Adrián nos treinos é sério, como os outros. O que fez hoje faz nos treinos, com esta alegria e prazer de jogar. Tinha dito que o primeiro livre à entrada da área era ele que batia, porque fá-lo nos treinos. O onze que entra é sempre dependente dos treinos e do que pode dar à equipa", afirmou.

Relativamente ao clássico com o Benfica, o treinador apresentou sete novidades, entre elas Jorge e Bazoer, duas estreias absolutas, mas também lançou para jogo Felipe, Militão, Herrera e Soares. "Essa humildade e respeito também fazem parte do que tenho de ser. Tinha de apresentar uma equipa que eu tivesse trabalhado. Se olharem para a equipa que jogou, passou estas duas semanas comigo, excetuando o Militão. A preparação do jogo tem de ser feita em função de um adversário. E com muito dificuldade. Porque tive jogadores que chegaram em cima da hora do treino e era impossível utilizar hoje. Foram os jogadores que estiveram à disposição nestas duas semanas. E também essa seriedade e respeito pelo adversário. O futebol hoje em dia trabalha-se bem em todo o lado, as equipas técnicas são cada vez mais competentes e os jogadores, já não é como há 20 anos, quando havia um panorama diferente. Hoje as coisas evoluíram e ainda bem", vincou.

"Há duas palavras que são essenciais no futebol e na vida: humildade e respeito. Hoje tivemos muita humildade, ter a mesma capacidade de trabalho e ambição que o adversário. Se calhar é o jogo mais mediático que muitos deles vão ter na carreira. E respeito pela gente que veio ver o jogo, pela competição. Foi isso que tivemos, estou contente. Mais golo, menos golo, não é importante. Importante foi a prestação dos jogadores com falta de ritmo competitivo, que mostraram que podemos contar com eles", disse ainda em declarações à SportTV.