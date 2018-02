Sérgio Conceição a sete jogos de igualar marca de José Mourinho

O treinador do FC Porto leva 30 jogos internos sem perder. Melhor neste século só mesmo o "Special One".

Com 30 jogos sem perder nas competições nacionais (caiu contra o Sporting, mas nos penáltis), Sérgio Conceição detém já a segunda melhor série entre os treinadores do FC Porto neste milénio. Melhor do que o atual treinador dos azuis e brancos, só José Mourinho, com 37 jogos sem perder em provas nacionais, registo estabelecido na transição de 2002/03 para 2003/04. Como é óbvio, nos números de Sérgio Conceição excluiu-se o jogo com o Estoril, interrompido ao intervalo, quando a equipa de Ivo Vieira vencia por 1-0, mas cujo restante tempo regulamentar será cumprido no próximo dia 21 de fevereiro.

Sporting, Benfica, Aves e Moreirense foram os únicos a arrancar pontos aos azuis e brancos na Liga. Na Taça da Liga houve empate com o Leixões e outro com o Sporting nas meias-finais

Dito isto e com 45 minutos ainda por disputar, no caso de conseguir empatar, ou vencer, Sérgio Conceição está em condições não só de se aproximar do melhor registo estabelecido por José Mourinho, como de o melhorar, se conseguir não perder nos 15 jogos (14 mais o do Estoril) que restam disputar ao FC Porto nas competições internas até ao final da temporada. Mas nem precisará de tanto. Sete "bastam" para igualar. Oito para o ultrapassar.

Os 30 jogos sem perder nas competições internas comprovam a regularidade que os dragões têm conseguido manter num percurso feito de 23 vitórias e apenas seis empates - quatro a contar para o campeonato e dois para a Taça da Liga, competição de que os azuis e brancos foram eliminados nas meias-finais pelo Sporting após nulo nos 90 minutos.