Sérgio Conceição: "A alguns interessa-lhes dizer que o grupo não é forte..."

Vila Nova de Gaia, 18/10/2018 - Decorreu esta tarde, no auditório do Centro de Treinos Porto/Gaia do Olival, a conferencia de imprensa de Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, de antevisão do jogo frente ao Vila Real, para a Taça de Portugal. Sérgio Conceição (Fábio Poço/Global Imagens)

Treinador do FC Porto realça que os dragões poderão ter que enfrentar dificuldades maiores na receção ao Lokomotiv em comparação com o jogo da Rússia.

Motivação e dificuldades: "Ouvi a pergunta sobre a motivação extra do adversário, de ter que ganhar para continuar a sonhar em qualificar-se, mas eu não penso muito dessa forma. Acho que a motivação tem de ser diária, para ganhar pontos e jogos. Da parte do Lokomotiv é normal que queira ganhar, que pense que pode amanhã [terça-feira] fazer um resultado positivo, assim como nós. É importante entrar de forma forte, como entrámos na Rússia, o jogo de amanhã poderá ser mais difícil, até porque o Krychowiak, que jogou a central, pode passar para o meio-campo, estamos a falar de uma dinâmica para melhor. Vamos encontrar mais dificuldades do que no jogo da Rússia, mas isso não nos impede de fazer tudo para conseguirmos os três pontos".

Foco antes do jogo: "O foco tem de ser total naquilo que temos a fazer, no que cada um tem a fazer. Temos essas prestações individuais, sim. Tudo isso são estatísticas, comparações com o ano passado, e o que gravita à volta do jogo em relação a isso não é muito importante. Temos que nos focar no jogo, no adversário e principalmente na nossa equipa".

Mudanças na estratégia: "Se houvesse alguma diferença naquilo que tem sido a postura do FC Porto também não diria, porque faz parte da nossa estratégia para amanhã. Pode mudar um jogador ou outro e um posicionamento ou outro, mas isso faz parte da estratégia. A pensar naquilo que poderá fazer o adversário e não vendo o que pode acontecer, isso nunca".

Postura do Lokomotiv e equilíbrio do grupo: "Não sei o que é que o treinador adversário pensará. O que tem feito no campeonato foi um bocadinho diferente daquilo que apresentou no jogo da Rússia. Já estamos habituados a isso, estava à espera de um Lokomotiv mais igual àquele que tem sido mais vezes na temporada. A alguns interessa-lhes dizer que o grupo não é forte, mas não é verdade. Ainda não perdemos num grupo equilibrado e há três equipas com uma diferença de três pontos".

Momento de Otávio e possível titularidade: "Não gosto de individualizar, estamos aqui para para avaliar relatórios médicos, relatórios do adversário e metendo tudo na balança é que vemos como funcionam essas situações".