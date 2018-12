Sérgio aborda Bazoer: "Quando vamos a remar e há um que mete o dedo de fora..."

Treinador do FC Porto comentou o afastamento de Bazoer, a quem os dragões instauraram um processo disciplinar.

Processo disciplinar a Bazoer: "Quando digo que há certas situações que ficam à porta do Olival, esta não é para ficar à porta, fica cá dentro. Está de parte, não estará no jogo de amanhã. De qualquer das maneiras sabem como é a minha forma de pensar: quando há algum ato que sai fora dos carris, do barco, quando estamos todos a remar para o mesmo lado mas há um que mete o dedo de fora, no sentido contrário, a velocidade do barco, que vai uma unha mais devagar, pode ser o suficiente para perdermos o campeonato no final da época. Não quero isso. Tudo o que seja remar contra o nosso objetivo, a nossa maré, tem vida mais difícil. E confesso uma coisa, não sou só eu a pensar assim, é o grupo de trabalho. Tenho gente verdadeiramente comprometida".

Estatística é favorável ao FC Porto no dérbi da Invicta: "Nós não olhamos para as estatísticas. Obviamente estamos atentos, mas não é isso que faz com que o FC Porto esteja mais ou menos confiante. Já disse isto muitas vezes, quando tenho uma conversa com o jogador que me diz que precisa de jogar para ganhar confiança, digo-lhe que é o contrário. Precisa de ganhar confiança no treino para jogar. Damos importância ao nosso trabalho diário, ao que somos aqui dentro, da nossa exigência para preparar os jogos. Há jogos que podem não correr tão bem, há coisas que às vezes não podemos controlar. Controlamos, sim, o nosso dia-a-dia. O momento é bom, mas é bom até ao próximo momento, que é o jogo de amanhã. Temos de continuar o bom momento e isso é um desafio para todos".