Sem Modric ou Vidal, Inter olha para o FC Porto em busca de solução

Clube italiano pretende reforçar o setor intermediário em janeiro e vê com bons olhos uma solução no Dragão.

O Inter falhou a contratação de Luka Modric no último verão, com o croata a permanecer no Real Madrid, e Arturo Vidal acabou por rumar ao Barcelona. Contudo, o emblema "nerazzurro" mantém a aposta no reforço do meio-campo e vira baterias para janeiro. De acordo com o Corriere dello Sport, a solução pode estar no Porto.

Escreve o jornal italiano que Héctor Herrera é agora o alvo do Inter para o miolo, que tem o Roma como concorrente na corrida aos préstimos do internacional mexicano. Encarado como uma hipótese viável, visto estar em final de contrato com os dragões, o Inter vê em Herrera a experiência necessária nos palcos da Champions e pode avançar pelo jogador em janeiro.

Contudo, como O JOGO adiantou na última semana, a renovação do capitão azul e branco é um assunto que se mantém em cima da mesa do FC Porto. Caso o Inter não consiga levar o interesse em Herrera a bom porto, há outra hipótese em agenda com o mesmo apelido, acrescenta o Corriere dello Sport: Ander Herrera, do Manchester United.