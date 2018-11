Cinco provas de seleções no verão e FC Porto terá representantes em todas

A maior representação de dragões deve estar na CAN"2019

Um ponto em dois jogos é tudo o que o FC Porto tem de somar na Liga dos Campeões para amealhar mais de 60 milhões de euros e cumprir o orçamento no que à previsão de prémio da UEFA diz respeito. Os números para 2018/19 preveem ainda um lucro de 34 milhões de euros entre a compra do passe de novos jogadores e a venda de ativos atuais. É neste âmbito que as grandes competições que se vão realizar no verão podem ajudar. E de que maneira. O FC Porto pode ter 16 jogadores na montra se todos forem chamados pelos respetivos selecionadores e se, até lá, ainda forem realmente ativos azuis e brancos. Isto a propósito, por exemplo, dos casos de Herrera e Brahimi, que estão em fim de contrato e que podem não renovar pelos dragões e sair a custo zero. Nestes 16 não entram Maxi Pereira ou José Sá. O primeiro deixou de ser chamado no Uruguai e o segundo não tem sido alternativa para Fernando Santos.

A SAD portista estima um lucro um pouco superior a 34 milhões de euros entre a venda e a compra de jogadores em 2018/19. A montra internacional pode ajudar

Sem o mediatismo de um campeonato do mundo ou de um Europeu, há cinco provas importantes de seleções para se jogarem entre junho e julho, se bem que uma delas ainda comece em maio: o Mundial de sub-20, no qual Portugal se vai apresentar na qualidade de campeão da Europa de sub-19. Diogo Queirós, Diogo Leite e Diogo Costa são indiscutíveis. Em junho começam as provas continentais. Primeiro a final-four da Liga das Nações, para a qual Danilo será chamado, com Sérgio Oliveira à espreita. Os mexicanos serão cabeça de cartaz na Gold Cup que a seleção tricolor deseja recuperar. Éder Militão e Felipe são candidatos a estar na Copa América que o Brasil organiza, especialmente o primeiro.

A título de curiosidade, há mais uma grande prova continental em 2019, mas o FC Porto não terá qualquer representante na Taça de Ásia que se disputa já em janeiro.

É, contudo, em África que os dragões mais têm a ganhar com a montra de verão. E isto porque todos os africanos portistas são indiscutíveis e figuras nas respetivas seleções. Marega, Aboubakar e Brahimi são capitães de Mali, Camarões e Argélia, mas vivem situações muito diferentes. O primeiro irá à competição para valorizar bastante, tendo em conta que o FC Porto recusou 30 milhões de euros por ele na última janela de transferências. Brahimi pode deixar, entretanto, de ter contrato com o FC Porto. Aboubakar recupera de lesão e não tem a participação confirmada a cem por cento na competição que o seu próprio país organiza. E ainda há Mbemba, Chidozie e Mikel. O primeiro ainda não viu o RD Congo apurado. Os nigerianos costumam ser suplentes e a valorização depende da oportunidade. De qualquer forma, a montra azul e branca está recheada de valor. E haverá centenas de clubes atentos.

Liga das Nações (05/06 a 09/06)

Danilo (Portugal)

Sérgio Oliveira (Portugal)

Taça de África das Nações (15/06 a 13/07)

Mbemba (RD Congo)

Chidozie (Nigéria)

Mikel (Nigéria)

Brahimi (Argélia)

Marega (Mali)

Aboubakar (Camarões)

Copa América (14/06 a 07/07)

Éder Militão (Brasil)

Felipe (Brasil)

Gold Cup

15/06 a 07/07

Herrera (México)

Corona (México)

Govea (México)

Mundial Sub-20 23/05 a 15/06

Diogo Costa

Diogo Leite

Diogo Queirós

TEXTO ATUALIZADO DEPOIS DO AFASTAMENTO DE PORTUGAL NO PLAY OFF DE ACESSO AO EUROPEU DE SUB-21