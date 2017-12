"Se Ronaldo e Messi não agradam a todos, imaginem o Herrera"

Entrevista exclusiva de Herrera, capitão do FC Porto, ao jornal O JOGO

Herrera julga que nem todos os reparos que lhe fizeram após o jogo de 6 de novembro de 2016 foram justos. Sabe que ainda há quem não goste do seu jogo, mas lembra que até os melhores são alvo de discussão.

Foi muito criticado pelo lance que resultou no golo do empate do Benfica na última época. Foi o pior momento no FC Porto?

Apesar de ter sido criticado, de ter sido visto como o culpado [pelo resultado], não sinto que tenha sido o meu pior momento. Para ser sincero, acho que nunca passei um mau momento a nível pessoal.

Como viveu essa fase?

Foi um pouco difícil, porque nunca esperei tanta reação negativa. Nunca tinha recebido tantas mensagens no meu telefone como dessa vez [risos]. Eu nunca me senti culpado e não entendia porque diziam isso. Mas as críticas, a forma de ver o futebol de outras pessoas e as observações só te fazem bem ou mal consoante as encarares.

E como as recebeu?

Tento sempre encarar o positivo e o negativo da melhor maneira e tirar as minhas conclusões. Existiram pessoas que me escreveram que, se calhar, tinham razão. Agora, se lesse as mensagens e me colocasse com aquela postura de quem não aceita, isso só me iria fazer mal. Por isso, só tinha de esperar que passasse, porque é algo normal. Foi algo que me fortaleceu ainda mais para atualmente estar bem. Tive coisas de que não gostei e outras de que gostei, porque também tive pessoas a darem-me ânimo e agradeço-lhes por isso. Essas coisas só te podem fortalecer. Se não deixares, nunca te deitarão abaixo. Depende mais da forma de ver a vida e encarar as críticas.

Acha que se libertou daquele estigma de patinho feio da equipa?

Nunca pensei que fosse o patinho feio da equipa [risos]. Como digo, não sinto que seja o melhor nem o pior jogador. Mesmo tendo passado por uma situação como esta. Por algum motivo estou aqui e jogar no FC Porto não é jogar em qualquer equipa. O que está a acontecer agora não é porque queira calar a boca às pessoas e muito menos mostrar-lhes que estão erradas. Trabalho sempre para mim, para a minha família e para o clube. Se há pessoas que gostam do meu futebol, estou-lhes grato. Se há quem não goste, então... Se nem o Cristiano [Ronaldo] e o Messi agradam a toda a gente, imaginem o Herrera. [risos] A minha paixão é jogar. Não vejo o futebol como um trabalho. Graças a Deus, vivo disto, mas continuo a pensar como se fosse jogar para a rua. Não me custa acordar cedo para ir treinar ou para fazer estágio, porque quero é jogar à bola.

