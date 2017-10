"Se jogarmos como contra o Sporting, de certeza que vamos ser campeões"

Otávio afiançou que está preparado para agarrar a titularidade na sexta-feira e que a equipa pretende estender à Taça de Portugal os bons resultados obtidos na I Liga e na Champions.

O Lusitano de Évora que se cuide, porque o FC Porto promete não tirar o pé do acelerador na entrada em cena na Taça de Portugal. Os portistas estão entusiasmados com os resultados obtidos nos primeiros dois meses da temporada e Otávio não esconde a ambição de prolongar o bom momento o mais possível. "Todos os jogos são importantes. O próximo será a nossa estreia na Taça de Portugal e, por isso, vamos entrar fortes, com o melhor onze, para procurarmos a vitória", referiu, ontem, o médio, que passou o final da tarde no histórico Campo da Ervilha, com as crianças da escola Dragon Force da Foz. De resto, o encontro com os alentejanos até poderá marcar o regresso do médio à titularidade. Basta Sérgio Conceição dar a indicação de que Otávio promete responder à altura. "Claro que estou preparado. Todos os jogadores do plantel estão preparados para agarrar a oportunidade quando ela chegar. Só temos de trabalhar bem nos treinos, porque, quem entrar, vai dar conta do recado", afiançou.

As mudanças nos portistas em relação à temporada transata são, segundo o brasileiro, profundas. E notam-se até nos treinos. Por isso é que, afirma, a equipa tem praticado um futebol bonito

A confiança do plantel do FC Porto está em alta e, segundo Otávio, não será esta pausa do campeonato que interromperá a boa fase dos dragões. "Vamos continuar com o mesmo foco e o mesmo objetivo", afirmou o brasileiro, que esta temporada tem visto a equipa "bem colocada em campo, a jogar um futebol bonito e, ainda por cima, a conseguir vitórias". Uma análise que levanta uma questão: afinal, o que mudou em relação a 2016/17 se o grupo é praticamente o mesmo? "Temos uma maneira diferente de jogar", atirou, de imediato, o médio. "Estamos mais agressivos, mais intensos... Até nos treinos. É a forma do Sérgio [Conceição]: com carácter e com garra. Alguns jogadores não faziam isso e agora fazem, porque o Sérgio passou-nos confiança", acrescenta.

O melhor d'O JOGO no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade O Jogo. Subscrever

A crença do treinador na capacidade do grupo, aliás, ficou bem vincada no final do clássico com o Sporting, quando lhes garantiu que o título não lhe escaparia. Uma mensagem forte, que Otávio recebeu com satisfação. "Ele queria referir-se à nossa forma de jogar. E se jogarmos como contra o Sporting, temos a certeza de que vamos ser campeões. Só depende de nós", sustentou o jogador natural de João Pessoa (Paraíba), que reiterou os elogios feitos ao treinador na pré-temporada, numa entrevista a O JOGO. "Já conhecia o Sérgio [Conceição] e sabia que ele ia passar o carácter dele para a equipa. Toda a gente está a acolher muito bem o que ele diz e isso está a dar certo. Por isso, vamos continuar assim, porque no final as coisas também vão dar certo", rematou.