"Se estivemos em primeiro lugar e agora nesta situação, a culpa é nossa", diz Sérgio Conceição

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, explicou o desgaste da equipa e da paragem que se aproxima

Desgaste acumulado: "Temos vindo a ter muitos em jogos e, quer queiramos quer não, faz bem ter uma semana limpa para preparar o jogo com o Marítimo, antes da pausa para as seleções, para encararmos a reta final do campeonato, a Taça de Portugal e a Champions da melhor forma. Estes seis dias até ao jogo com o Marítimo e a pausa para as seleções serão importantes. Era um jogo difícil que veio concluir uma série de partidas complicadas com períodos de preparação curtos. Os jogadores estão de parabéns porque tentaram sempre fazer as coisas bem, mas nem sempre se consegue, mas eles tentaram sempre"

Menos golos marcados em comparação com a época passada: "No ano passado fizemos mais golos, mas chegamos à baliza muitas vezes, é preciso equilíbrio. Penso que somos a terceira equipa com mais golos marcados na Champions, sem Aboubakar e sem Soares na primeira fase. São situações normais, se ganhar sempre 1-0 não ficou chateado"

Luta pela liderança: "À medida que se caminha para o final há equipas que lutam por diferentes objetivos e temos de estar em alerta. Estamos em primeiro hoje, se o Benfica ganhar amanhã volta à liderança e se estivemos em primeiro lugar e agora estamos nesta situação, a culpa é nossa. Temos de conquistar os nossos pontos."