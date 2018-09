Schalke-FC Porto: "O treinador falou de dois avançados iguais e temíveis, estamos curiosos"

O FC Porto foi campeão europeu em Gelsenkirchen, mas não guarda seguidores por estas bandas. É a equipa de Casillas e dos gémeos africanos que todos querem conhecer.

O que os alemães querem mesmo é saber quem são os gémeos de que Domenico Tedesco, treinador do Schalke 04, falou no final da derrota em Moenchengladbach. Aboubakar e Marega são nomes que dizem pouco aos adeptos da equipa alemã que assistiram ao primeiro treino depois da terceira derrota consecutiva na Bundesliga. "No próximo fim de semana deve ser a quarta, contra o Bayern", avisou-nos um repórter da Sky Sports. "Daí a importância de vencer o FC Porto na terça-feira [amanhã]", concordou o jornalista do "Bild". Até sábado, os dragões eram só o campeão europeu de 2004 que Casillas escolheu para terminar a carreira. "Não conhecemos mais ninguém. Mas o treinador falou de dois avançados iguais e temíveis. Estamos curiosos. O campeonato português não tem visibilidade aqui e 2004 foi há muito tempo para continuarmos a acompanhar. Conhecemos porque o FC Porto ganhou aqui um troféu, mas nada mais do que isso", comentam no café com vistas para o campo de treinos. "Em 2004? Não consigo dizer nenhum jogador", responde timidamente a proprietária, cinquentenária e que por ali pára há mais de 20 anos. "José Mourinho? Pois, Mourinho!", exclama. Sem ajuda, o FC Porto campeão europeu não lembra a ninguém por estas bandas. "Talvez no centro da cidade e em Hagen, onde há uma comunidade portuguesa. Quem frequenta a zona do Veltins Arena são os adeptos do Schalke e nada mais. O FC Porto só é importante porque vem cá jogar", ri o jornalista da Sky, que nos remete para o Museu do estádio. "A memória da Champions League de 2004 está lá. Será o único sítio da cidade onde a podem encontrar. Mas não hoje, que é domingo. Só durante a semana ou em dias de jogo", retifica.

Com efeito, Gelsenkirchen é, por estes dias, uma cidade deserta. Costuma ser assim, dizem. E já o era em 2004. Só em dias de jogo é que as ruas enchem, especialmente quando há visita do Moenchengladbach, do Dortmund ou do Eintracht. "E este ano do Dusseldorf", acrescenta um alemão atento à conversa. "O Essen é que era, mas não joga nesta divisão", completa. Essen é a cidade vizinha. Tem o dobro da população, mas uma agitação que multiplica por muito mais. Gelsenkirchen é, como outras cidades perto, uma espécie de dormitório dos milhares de operários e funcionários das dezenas de multinacionais que operam na região do Ruhr. Mas tem o clube mais famoso e, por isso, adeptos em todos os locais. "Schalke e FC Porto vão apurar-se neste grupo", concordam todos. "O Schalke porque é nosso e o FC Porto porque já foi feliz aqui", rematam.