Saravia fala em "novo desafio" no FC Porto e não esquece o Racing

Lateral-direito argentino assinou até 2023 pelos dragões.

Poucas horas depois de ser oficializado como o primeiro reforço do FC Porto para 2019/20, Renzo Saravia recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de agradecimento ao Racing, clube que representou durante as duas últimas temporadas na Argentina natal.

"O Racing é e será sempre uma parte muito importante da minha vida. Vim para o clube depois de muitos anos em Córdoba, com o objetivo de me aperfeiçoar. E hoje, depois de ter feito aquela viagem da qual levo amigos, experiências e lembranças inesquecíveis, posso afirmar que consegui aquilo a que me tinha proposto: ser campeão com essa camisa. Algo inestimável para mim e que sempre guardarei na minha memória e no meu coração", começou por assinalar o lateral na sua conta do Instagram, prosseguindo com uma nota sobre o "próximo desafio", no Dragão:

"Agora preparo-me para um novo desafio, noutro país e numa equipa que certamente me vai exigir o máximo. E acho que estou pronto para essa responsabilidade", refere Saravia, que agradece ainda o "alento incondicional" que sempre recebeu em Avellaneda, com as cores do Racing.