Saravia, dois antigos jogadores do FC Porto e uma dica: "Terá de ter mais cuidado"

Antigo jogador do FC Porto aponta parecenças com Ibarra e Álvaro Pereira, mas pede atenção "às costas"

Mariano González, antigo jogador do FC Porto e que também atuou no Racing, de onde se transferiu Saravia, acredita que o lateral argentino contratado pelos azuis e brancos tem qualidades para singrar no futebol europeu. "Saravia tem um futuro enorme e a chegada dele ao FC Porto será boa para ele e para o clube, que pode contar com um lateral internacional argentino. Tenho a impressão de que na Europa terá de ter mais cuidado com o espaço que cede nas costas. Se souber corrigir isso, com o que ele costuma fazer no ataque, vai ser um grande jogador", explicou Mariano, em declarações a O JOGO. "É um lateral com muita dinâmica e bons pés. Além de cumprir na marcação individual, é um defesa com vocação ofensiva, que gosta de se projetar e isso é algo que o FC Porto lhe vai exigir, porque é uma equipa que procura atacar permanentemente", acrescentou ainda.

Para identificar melhor o lateral contratado ao Racing por 5,5 milhões de euros, Mariano González lembrou dois jogadores que passaram pelos dragões: "É parecido com o Hugo Ibarra na forma como ataca e rompe linhas na defesa contrária. Faz umas diagonais que confundem a organização defensiva do adversário. Talvez pudesse marcar mais golos. Mas também tem algumas coisas parecidas com o Álvaro Pereira, sobretudo o sangue "rio-platense", de não darmos nunca nada como perdido".

Como antigo jogador dos azuis e brancos, Mariano congratulou-se com a contratação do defesa, lembrando o tempo em que o FC Porto também era uma referência para os argentinos. "O FC Porto recuperou o protagonismo nos últimos anos e oxalá domine de novo a liga portuguesa e assim se projete a nível continental. É uma pena que se tenha perdido a identidade que tinha com os argentinos. Espero que a chegada de Saravia seja o primeiro passo para que isso volte a acontecer", comentou.