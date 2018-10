São 18 as razões para a "azia" de Sérgio Conceição no reencontro com Capucho

Foram companheiros nas Antas e o agora treinador do Varzim chateou o do FC Porto ao "mandá-lo" para a defesa. Ganhar será a "vingança"

Sérgio Conceição vai mexer no onze do FC Porto para a receção ao Varzim. O treinador não revelou o que pretende fazer, mas assumiu alterações. "Analisamos o que o Varzim tem feito, vimos o jogo com o Belenenses para a Taça da Liga e, sinceramente, acho que as equipas da II Liga que estão na metade de cima da competição podem ser equiparadas a muitas da I Liga. Não há muita diferença na qualidade individual e coletiva porque os treinadores trabalham bem", começou por alertar. "Temos de estar precavidos porque em determinados momentos também nos vão criar dificuldades, mas temos a responsabilidade de ganhar, independentemente de quem jogar. Poderá haver uma ou outra alteração no onze, mas são jogadores que darão, seguramente, boa resposta. Há muito profissionalismo e ambição e isso deixa-me tranquilo", assegurou na antevisão de uma partida decisiva porque as contas não enganam. "É claro que o campeonato é o objetivo principal, mas também queremos conquistar a Taça da Liga. E vencer esta competição passa obrigatoriamente por ganhar o jogo, porque o Varzim vem de uma vitória com o Belenenses e temos de lhes ganhar para dependermos de nós no último jogo", explicou.

O reencontro com Capucho, com quem jogou uma época nas Antas, não foi esquecido. Pelo contrário, há contas a ajustar. "É um amigo de longa data. Quando ele chegou do V. Guimarães para o FC Porto fiquei chateado algumas vezes porque tive de jogar a lateral-direito e não gostava muito, para o Capucho jogar na frente. Espero ganhar e vingar-me dessa situação", riu. "Passando esta brincadeira, o Capucho foi um excelente jogador, partilhei o balneário com ele. É um grande treinador e tem o que é preciso para se vir a afirmar como um treinador de eleição", elogiou ainda o também antigo extremo.

Depois do empate com o Chaves, o FC Porto está obrigado a ganhar para depender apenas de si próprio para seguir em frente, mesmo com mudanças no onze

Capucho "obrigou" Conceição a recuar para lateral

Sérgio Conceição admitiu, em jeito de brincadeira, que ficou algumas vezes chateado com Capucho porque este o "obrigou" a jogar como lateral-direito. Isto para que o atual treinador do Varzim fosse extremo no FC Porto de António Oliveira, em 1997/98. O JOGO foi ver o histórico dos dois enquanto jogadores e foram 18 as vezes em que ambos partilharam a titularidade com Conceição na defesa e Capucho no ataque. Só perderam três vezes - Belenenses, Benfica e Marítimo - com o agora varzinista a ser expulso no encontro do Restelo. Nestes 18 jogos, o treinador portista marcou quatro golos e o do Varzim dois.

Ao todo, porém, partilharam o relvado na mesma equipa 61 ocasiões, entre FC Porto e Seleção Nacional, em que jogaram juntos 26 vezes com um Mundial e um Europeu incluídos. Já agora, como adversários (enquanto jogadores) defrontaram-se três vezes e Capucho leva a melhor com duas vitórias do V. Guimarães sobre o Felgueiras. Sérgio ganhou pelo FC Porto aos minhotos.

De referir ainda que o treinador portista marcou o seu primeiro golo ao serviço do FC Porto numa receção ao Varzim, para a Taça de Portugal, em fevereiro de 1997.