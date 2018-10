Premium Saiba quantas vitórias os mexicanos já valeram ao FC Porto

Herrera e Corona foram decisivos para o triunfo do FC Porto em Moscovo, acentuando a influência dos jogadores daquele país no FC Porto ao longo dos últimos cinco anos.

O jogo com o Lokomotiv Moscovo provou, mais uma vez, a influência dos mexicanos no FC Porto, tendo Herrera e Corona contribuído com golos para o triunfo na Rússia. Uma vitória que deixa, inclusive, a equipa portuguesa com as portas dos oitavos de final da Champions bem abertas. Com o triunfo em Moscovo, são já 14 as vitórias nas mais variadas competições que têm o selo decisivo dos mexicanos do FC Porto e muitas outras não são contabilizadas porque contaram ainda com a contribuição de jogadores de outras nacionalidades.

A influência mexicana acentuou-se com o Lokomotiv. Herrera marcou o segundo golo (após cruzamento de... Corona), depois de Marega ter aberto o marcador, e na segunda parte foi a vez de Corona marcar um golaço, a concluir um contra-ataque. Com este golo na capital russa, o extremo aumentou para nove os remates certeiros nos jogos decididos pelos mexicanos do FC Porto, superando o compatriota do meio-campo, que soma oito golos que resultaram em triunfos, um deles na Luz, no ano passado, a valer o título nacional. Layún, com três, e Reyes, com um, também foram decisivos para as 14 vitórias alcançadas pelo FC Porto à custa de golos dos internacionais mexicanos.

Do quarteto, Herrera foi o primeiro a marcar pelo FC Porto, em 2013/14, mas curiosamente nenhum dos três golos que apontou nessa temporada teve influência direta nas vitórias. Tal só aconteceu na época seguinte, em Lille, a contar para a Champions. Já Corona, com dois golos em Arouca, em 2015/16, foi decisivo no jogo em que se estreou a marcar, o mesmo sucedendo a Layún, que contribuiu com o golo da vitória na receção ao Paços de Ferreira, em 2015/16, num triunfo que começou a ser construído por... Corona.

Nestas contas só incluímos os golos verdadeiramente decisivos para que os dragões vencessem. Mas em outras 12 ocasiões, um mexicano marcou o primeiro tento da equipa e lançou-a para uma vitória que, depois, acabaria por ser mais folgada. Além disso, Corona, Herrera, Layún e Reyes foram responsáveis diretos por salvarem cinco derrotas, ao fazerem os golos de cinco empates, o que não deixa de ser importante.