Saiba mais sobre Andrea Favilli: físico motiva rótulo de Vieri

Favilli mede 1,91 m e foi considerado um dos vinte talentos do Mundial de sub-20 de 2017 pela "Marca".

Nascido em Pisa e com passagens pelo Livorno e a Juventus na formação, Andrea Favilli, alvo do FC Porto, é considerado uma das maiores esperanças para o ataque da seleção de Itália nos próximos anos. O jornal "Marca", de Espanha, chegou mesmo a escolhê-lo como um dos 20 maiores talentos do Mundial de sub-20 de 2017, no qual atingiu as meias-finais e no qual se destacou mais pelas assistências que fez (três) do que pelos golos (um).

Ainda assim, o "gigante" (1,91 metros) revela um faro pela baliza apurado, como se percebeu durante a aventura no Ascoli, pelo qual festejou oito vezes em 14 encontros só na última temporada: cinco na Série B e as restantes três na Taça de Itália. Uma rotura de ligamentos num joelho manteve-o fora dos relvados durante oito meses, mas não travou a nova equipa de Cristiano Ronaldo de avançar para a recompra do seu passe por 7,5 milhões de euros no início do defeso, esperançada que confirme as comparações com um antigo ponta de lança do clube e da squadra azzurra: Christian Vieri. O portal Transfermarkt avalia Favilli em quatro milhões de euros, mas é muito improvável que um eventual negócio se faça por esta módica quantia.