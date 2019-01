Rui Pedro foi pedido ao FC Porto, mas ainda não há uma decisão

Belenenses já conversou com o FC Porto e "oferece" ao avançado a hipótese de regressar à I Liga. Atleta ainda avalia todas as hipóteses que tem em carteira.

O Belenenses pretende contar com Rui Pedro na segunda metade da temporada. A equipa lisboeta pediu o empréstimo do avançado ao FC Porto e encontrou recetividade por parte da sociedade azul e branca, mas o processo ainda está longe de estar concluído. Antes de tomar uma decisão, o internacional jovem português pretende avaliar muito bem todas as hipóteses que tem em carteira, uma vez que pretende jogar com mais regularidade do que até aqui para não travar a sua evolução. Regressar à I Liga, onde jogou na época passada, ao serviço do Boavista, é um desafio aliciante, mas o mercado de janeiro está no começo e outras propostas ainda poderão ser postas em cima da mesa do jovem de 20 anos.

Gorada a possibilidade de rumar a outras paragens durante o defeso, Rui Pedro passou os primeiros meses da temporada com a equipa B do FC Porto. No entanto, o ponta de lança não teve a utilização que desejava. Muito longe disso. Rui Barros só o usou em cinco jogos, três dos quais a contar para a II Liga, frente a Oliveirense, Arouca e Varzim. Os outros dois foram para a Premier League International Cup, frente ao Southampton e ao West Ham. Foi nesta prova, aliás, que fez o único golo esta época, no embate contra os saints.