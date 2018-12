Marcano, Cristante e um treinador em risco: a análise ao Roma, adversário do FC Porto

FC Porto nunca perdeu frente à equipa romana, que está a realizar uma época abaixo das expectativas. Reencontro com Iván Marcano.

O sorteio para os oitavos de final da Liga dos Campeões colocou o atual sexto classificado do campeonato italiano no caminho do FC Porto. Com 16 jornadas realizadas na Série A, o Roma já tem uma desvantagem de 22 pontos para o líder Juventus, numa situação que tem colocado o treinador Eusebio Di Francesco em risco de despedimento.

A qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões acabou por segurar o treinador (pelo menos para já...) do próximo adversário europeu do FC Porto, tendo esse apuramento sido garantido num grupo que contou com as presenças de Real Madrid (primeiro), Viktoria Plzen (terceiro) e CSKA Moscosvo (quarto). Nessa fase, o Roma somou nove pontos, marcou 11 golos e sofreu oito.

Curiosamente, o FC Porto nunca perdeu nos quatro confrontos já realizados com o Roma, os últimos dos quais no arranque da época de 2016/17, quando as duas equipas se defrontaram no play-off de apuramento para a Champions. Depois de um empate no Dragão (1-1), os portistas foram golear a Roma (3-0). O outro embate entre as duas equipas aconteceu em 1981, na segunda eliminatória da extinta Taça das Taças, que também valeu a qualificação aos portistas (2-0 nas Antes e 0-0 fora)

Com um plantel avaliado em 382,05 milhões de euros (o do FC Porto vale, segundo o site Transfermarkt, 267,35 milhões de euros), o Roma, que tem em Dzeko a sua principal referência ofensiva, conta ainda com Iván Marcano (ex-FC Porto) e Bryan Cristante (ex-Benfica), dois titulares indiscutíveis desta equipa.