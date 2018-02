Ricardo é motivo de alarme no FC Porto: os jogos que o lateral pode falhar

Internacional português corre o risco de só voltar dentro de um mês. Maxi e Dalot disputam o lugar.

Ricardo lesionou-se na quarta-feira, na receção ao Liverpool, e corre o risco de não alinhar nos próximos seis jogos do FC Porto. Tudo depende da evolução do jogador, que ontem limitou-se a fazer tratamento. Na conferência de Imprensa, Sérgio Conceição abordou o assunto e admitiu que pode não contar com o defesa-direito durante um mês. Tratando-se de uma microrrotura, o treinador do FC Poro reconheceu que o internacional português pode estar afastado da competição duas, três ou quatro semanas. Significa isto que pode só voltar a jogar no dérbi com o Boavista, a realizar no Estádio do Dragão, em meados de março.

Sem Ricardo durante as próximas semanas, Maxi surge como a principal alternativa para o lado direito da defesa, mas o treinador do FC Porto não deu o assunto como garantido. "Vamos ver, temos mais jogadores para essa posição", lembrou.

Maxi deve voltar à titularidade este domingo, mas Sérgio Conceição lembrou que há outras opções no plantel

Além de Maxi, Sérgio Conceição ainda tem como opção o jovem Diogo Dalot, titular indiscutível da equipa B. O internacional sub-21 português faz parte do plantel principal, já alinhou, inclusive, pela equipa principal na Taça de Portugal, contra o Lusitano de Évora, mas tem jogado preferencialmente na equipa secundária. O treinador portista lembrou, aliás, que o promissor lateral-direito tem sido chamado com alguma regularidade e garantiu que está nos eleitos para o encontro deste domingo. "Só não foi convocado num ou noutro jogo porque entre ficar de fora com a equipa principal e continuar a jogar e ganhar ritmo competitivo na B é melhor jogar. É um jogador que está a treinar diariamente connosco, faz parte das minhas opções para o jogo e estará convocado com certeza, como esteve nos últimos jogos", lembrou.