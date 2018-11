Renovação de Herrera em discussão ainda esta semana

O apuramento para os "oitavos" da Champions rende ao FC Porto cerca de 65 milhões de euros e pode ajudar a um acordo

A SAD portista e o empresário de Herrera vão reunir-se ainda esta semana e discutir mais uma vez a possibilidade de o capitão renovar contrato. As diferenças com Pinto da Costa foram acentuadas quando o presidente revelou que o jogador pediu seis milhões de euros brutos anuais para assinar um novo contrato com o FC Porto. Gabriel Moraes, agente de El Zorro, vincou que a recetividade do jogador se mantinha e esclareceu que o salário era bruto e correspondia apenas a uma parte do que o jogador pode ganhar noutras paragens.

De uma forma ou de outra, as partes afastaram-se, mas Herrera voltou a abrir a porta no final do jogo com o Lokomotiv. "O melhor era conseguirmos chegar a um acordo. Gostava de ficar no FC Porto", disse no final do seu 100.º jogo no Dragão e ao cabo do sétimo golo na Liga dos Campeões, que o coloca ao lado de Giovani dos Santos e apenas atrás de Chicharito Hernández (16) e Hugo Sánchez (24) na contabilidade de golos da competição.

A SAD portista também gostava de continuar a contar com o capitão e vai então discutir novamente esse cenário ainda esta semana. Hoje há assembleia geral, pelo que é difícil. Um primeiro agendamento aponta para amanhã, se realmente for possível. As duas partes estão dispostas a aproximar-se e a fazer algumas cedências nas exigências iniciais. Os dragões têm a garantia de que o médio mexicano não se vai comprometer com ninguém até que se esgotem todas as possibilidade de continuar no Dragão ou de renovar para poder ser vendido e não sair a custo zero. Os vários cenários mantêm-se em cima da mesa, mas o que é certo é que Herrera volta a discutir-se à mesa esta semana e da reunião até pode sair uma plataforma de entendimento.

Os milhões da Champions (53,5 já encaixados e cerca de 65 em perspetiva se o apuramento para os "oitavos" se concretizar mesmo) podem ajudar a um acordo.