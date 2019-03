Reforço na mira do FC Porto apesar de Mbemba

Congolês mantém confiança de Sérgio Conceição para 2019/20, mas a SAD está à procura de mais um central.

Apurado este domingo para a Taça de África das Nações, (a RD Congo venceu a Libéria e qualificou-se), Chancel Mbemba pode estar tranquilo em relação ao futuro. Apesar de não ser primeira opção de Sérgio Conceição, o jogador mantém a confiança do técnico para o futuro e sabe que este quer mantê-lo no plantel em 2019/20. Isto apesar de Felipe, Pepe e... de um reforço que será contratado no verão. Mas já lá vamos.

Mbemba foi um pedido de Conceição e o FC Porto bateu-se com o Newcastle para o contratar, mesmo que os magpies já tivessem definido a sua dispensa há algum tempo. Mbemba acabou por chegar perto do final de julho, mas lesionou-se no segundo treino que fez no estágio de pré-época e ficou impedido de competir durante seis semanas. A chegada e afirmação imediata de Éder Militão retiraram-lhe espaço no regresso e o congolês acabou por pagar essa fatura sem, contudo, abrandar no trabalho e até se dispor a jogar pela equipa B. Foi essa aplicação que lhe garantiu algumas oportunidades e seis jogos pela equipa principal, como central ou lateral-direito.

Entretanto, quando se acreditava que assumiria de vez o estatuto de primeira alternativa a Felipe e Militão, chegou Pepe. A contratação do internacional português foi uma oportunidade de mercado que a SAD não desaproveitou, garantindo automaticamente a sucessão de Éder Militão, entretanto vendido ao Real Madrid. Mbemba voltou a cair na hierarquia, mas Conceição não deixa de o lembrar e até recordou publicamente o nome do africano, quando lhe perguntaram sobre os três centrais do grupo. "Quatro. Também há o Mbemba", corrigiu.

Mbemba assegura qualidade para a próxima temporada e o treinador continua a ser um admirador da sua polivalência. Fonte próxima do jogador confirmou a O JOGO que a permanência é o cenário previsto e que este sabe que o FC Porto imaginava vê-lo em campo mais tempo e continua a projetar-lhe um futuro com utilização regular.

À margem de Mbemba, a estrutura do clube deseja contratar mais um central, se possível à imagem de Éder Militão: jovem, mas já com experiência de primeira divisão, internacional jovem, com futuro muito promissor e acessível à bolsa portista. A SAD já tem, aliás, jogadores bem identificados e o Brasil é o mercado preferencial. Mas, para Conceição, é o congolês que assegura que Felipe e Pepe tenham alguém a morder-lhes os calcanhares, pois a adaptação de um novo jogador é sempre de tempo variável e nada garante que o reforço a contratar se afirme tão depressa como Militão. O atual número 19 do FC Porto é um valor seguro, tem contrato até 2022 e garante que os dragões não venham a ter os problemas de 2018/19, quando perderam Marcano e Reyes e começaram a época apenas com Felipe e Diogo Leite. O jovem também faz parte dos planos para o futuro, mas até pode ser emprestado a uma equipa de I Liga.