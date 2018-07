Reavaliação confirma entorse de Mbemba

Central vai iniciar um tratamento conservador. Período de inatividade não foi revelado, mas é quase certo que falha a Supertaça

A reavaliação a que foi submetido já na cidade Invicta afastou o pior dos cenários e confirmou que Mbemba sofreu uma contusão com entorse no joelho esquerdo no jogo particular com o Farense, realizado esta manhã. Não está, por isso, prevista qualquer intervenção cirúrgica ao mais recente reforço dos portistas. Segundo informou o clube, Chancel Mbemba vai iniciar tratamento conservador, mas não foi indicado o período de inatividade. Praticamente certa é a ausência do ex-Newcastle no encontro da Supertaça Cândido de Oliveira, a 4 de agosto, com o Aves.

O tempo de paragem varia consoante o grau da entorse mas para se ter uma ideia, na época passada, Alex Telles sofreu uma entorse no joelho esquerdo contra o Estoril e esteve quase 40 dias sem competir.

Ainda no que diz respeito ao boletim clínico do FC Porto, Danilo continua em treino condicionado e ginásio, José Sá está remetido a tratamento. Amanhã, a equipa treina à porta fechada no Centro de Treinos, a partir das 17h00.