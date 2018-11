Quintero mexe milhões e será pago em duas vezes

Colombiano deve assinar até 2022 pelo emblema argentino, mas é possível que saia até ao final deste ano: tem uma proposta de 10 milhões de euros da China e um clube da Premier League interessado

O River Plate já tinha anunciado publicamente que pretendia avançar para a compra do passe de Juan Quintero, exercendo a opção que tem no contrato de empréstimo que celebrou com o FC Porto. Sabe-se agora que o acordo está alinhavado entre os dois clubes: os 3,25 milhões de euros serão pagos em duas prestações, a vencer em fevereiro e agosto do próximo ano, revelou o jornal "Olé". Antes, o jogador deverá assinar contrato até 2022 com o emblema de Buenos Aires e ficar com uma cláusula de rescisão de 25 milhões de euros.

Contudo, o mais certo é que Quintero não fique no River Plate em 2019, porque a intenção do clube é vendê-lo com uma boa margem de lucro. E não faltam interessados. Da China, garante a Imprensa argentina, já chegou uma proposta concreta de dez milhões de euros e um salário chorudo para oferecer ao esquerdino. Só que o jogador prefere voltar a jogar na Europa e poderá ter mercado na Premier League. Na final da Libertadores, marcada para amanhã, estarão vários olheiros ingleses nas bancadas com o intuito de o observar - mas não só a ele - e esse poderá mesmo ser um dos últimos jogos que Quintero faz pelo River. Isto se for utilizado, visto que não é apontado ao onze de Gallardo no encontro contra o arquirrival Boca Juniors.

Certo é que o empréstimo por parte do FC Porto termina a 31 de dezembro e Quintero vai render mais alguns milhões de euros à SAD azul e branca depois dos 500 mil euros pagos pelo River há menos de um ano. Na Argentina, o esquerdino de 25 anos realizou 31 partidas, nas quais marcou cinco golos, tendo conseguido regressar à seleção do seu país. Depois de cedências ao Rennes, ao Independiente de Medellín e, agora, ao River, Quintero prepara-se para deixar de ser jogador do FC Porto.