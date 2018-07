"Quem quiser Quintero terá de pagar 22 milhões de euros"

River Plate vai exercer a opção de compra junto do FC Porto e já põe preço quanto a um futuro negócio.

Emprestado ao River Plate até 31 de dezembro deste ano, e apontado em Espanha ao Real Madrid, o clube argentino tem até essa data para exercer (e vai fazê-lo) a opção de compra do passe de Juan Quintero, no valor de 3,725 milhões de euros. Rodolfo D'Onofrio, presidente dos "milionários", falou sobre o médio colombiano cedido pelo FC Porto, que recentemente afirmou o desejo de jogar na Europa. "Ele disse que estava bem no River. E depois perguntaram-lhe se queria voltar à Europa. Não tiremos isso do contexto. O rapaz disse que estava bem cá. Perguntem a todos os que estão no futebol argentino se não pensam vestir a camisola dos grandes da Europa", atirou o dirigente em declarações à Fox Sports, entrevista essa com eco na versão online do jornal espanhol "As".

"Quintero está contente no River pela forma como jogou e chamou a atenção do selecionador colombiano. Demonstrou a capacidade que tem. Se alguém o quiser contratar, tem de pagar uma cláusula superior a 25 milhões de dólares (cerca de 22 milhões de euros", atirou D'Onofrio.

Antes do Mundial, o River recebeu uma oferta no valor de 12 milhões de euros, do Krasnodar, da Rússia. "Houve uma oferta oficial antes do Mundial, mas não somos donos dos direitos económicos, mas sim federativos. Vamos fazer uso dessa opção de compra no final do ano", garantiu Enzo Francescoli, secretário-técnico do River Plate.