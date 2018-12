Quem é Fernando e como surgiu o interesse do FC Porto

Santa Clara tem propostas superiores, mas a vontade do jogador é a de rumar ao Dragão e voltar ao Norte

O primeiro reforço do FC Porto na reabertura do mercado pode vir dos Açores. Fernando Andrade é negócio bem encaminhado e pode assinar pelos dragões nos próximos dias, tendo em conta que o primeiro desacordo de verbas não parece suficientemente grande para fazer cair o negócio. Sabe O JOGO que o FC Porto ofereceu pouco mais de um milhão de euros pelo avançado brasileiro dos açorianos, mas entretanto o Santa Clara já recebeu ofertas superiores e uma delas até de um clube de dimensão idêntica à dos dragões. Mas a SAD azul e branca pode contar com a vontade do jogador, que está muito interessado em jogar no campeão nacional porque sabe ser uma escolha pessoal de Sérgio Conceição. Além disso, quer muito voltar ao Norte do país, onde jogou (Penafiel) em 2016/17 e aceitará com facilidade a oferta portista.

Com 25 anos, o jogador é uma espécie de Marega, ainda que à procura da explosão definitiva. A comparação surge pelo posicionamento e forma de jogar. Fernando dá-se bem nas alas ou como segundo avançado. E é um jogador possante, rápido, forte no 1x1 e especialmente útil a jogar na profundidade. Nos últimos três jogos do Santa Clara, jogou como avançado ao lado de Zé Manuel, num 4x4x2 idêntico no desenho ao do FC Porto. As ideias são, naturalmente, outras, mas os números e a facilidade com que o brasileiro se foi impondo em todos os clubes por onde passou denunciam uma adaptação fácil. Em 2015/16, marcou onze golos pelo Oriental na II Liga. Em 2016/17, marcou nove pelo Penafiel e foi o melhor suplente da competição, tantas as vezes em que saltava do banco para agitar. Na época passada, foi um dos pilares para a subida do Santa Clara, com 15 golos na caminhada no segundo escalão. Na época que corre, "só" marcou três vezes, mas assistiu outras três, o que, num clube que teoricamente só luta para não descer, e a menos de meio da temporada, é animador.

Negócio pelo brasileiro do Santa Clara em marcha. Pode jogar no meio ou na ala, é possante e corresponde ao perfil preferido de Conceição

Sérgio Conceição já conhecia o jogador há algum tempo, mas o negócio só se começou a desenhar por altura da visita dos portistas a São Miguel, a 15 de dezembro. A relação com o Santa Clara praticamente não existia, mas a receção a toda a comitiva, a cordialidade e até as "pazes" que Conceição fez com João Henriques permitiram abertura para negociar. O Santa Clara tem a permanência bem encaminhada e está disposto a vender para encaixar uma verba significativa para aquilo que é o seu orçamento. Além disso, poderá beneficiar de empréstimos futuros do FC Porto, disposto também a incluir jogadores na transferência.

Este é um processo que, para já, está "apenas" bem encaminhado. A tal diferença de verbas deve ser resolvida e os açorianos não têm pressa, pois o jogador renovou recentemente até 2021.