Quatro nomes no boletim clínico e "bê" repetente no treino do FC Porto

Clube azul e branco confirmou o afastamento de Jorge dos trabalhos da equipa principal.

O FC Porto cumpriu esta quarta-feira mais um treino de preparação para o jogo com o Tondela, referente à 23ª jornada e marcado para as 21h15 de sexta-feira.

No Olival, Sérgio Conceição voltou a contar com quatro nomes no boletim clínico: Aboubakar (treino condicionado e ginásio), Marega (tratamento), Brahimi (treino integrado condicionado) e Danilo (tratamento e ginásio). Jorge, por sua vez, foi afastado dos trabalhos do plantel principal e está a treinar com a equipa B; o lateral brasileiro deve mesmo sair do FC Porto para rumar ao Santos.

Romário Baró, médio da formação secundária, voltou a ser chamado por Conceição, à semelhança do que já tinha acontecido na terça-feira.

O FC Porto volta a treinar na quinta-feira, às 11h00, novamente no Olival. A partir das 12h30, Sérgio Conceição fará a antevisão do jogo com o Tondela em conferência de imprensa.