Quase metade dos visitantes do museu do FC Porto são estrangeiros

Estrutura museológica dos dragões celebra este sábado o seu sexto aniversário

No sexto ano de atividade do Museu FC Porto, quase metade dos visitantes foram estrangeiros. Esta é uma das notas com que hoje, sexta-feira, Dia Mundial do Turismo, o clube assinala "o crescente interesse internacional" da estrutura, "sustentado não só no crescimento turístico na cidade, mas também na confirmada valia da marca além-fronteiras".

Conforme nota do clube, segundo os números oficiais, neste seu sexto ano de atividade, mais de 41 por cento dos visitantes do Museu FC Porto e Estádio do Dragão vieram de outros países. E, em todo o tempo de atividade da estrutura, o número global de visitantes estrangeiros representa 75 por cento dos países do mundo.

Entre os visitantes provenientes de outros países, destacaram-se os franceses (23%), os espanhóis (19%), brasileiros (16%), italianos (6%), belgas (6%), britânicos (5%) e alemães (4%). Todas estas nacionalidades registaram um crescimento de visitantes em comparação com o ano anterior. Mas não foram só estes países a crescer: o Museu FC Porto também recebeu, neste seu sexto ano, mais visitantes provenientes dos EUA, Rússia, Polónia ou México, revela a nota.

"O Museu FC Porto, membro afiliado da Organização Mundial de Turismo das Nações Unidas, continua, assim, a afirmar-se como uma referência na cidade e na região e ponto de paragem obrigatório para os turistas no Porto. Aliás, é, neste momento, a atração mais diferenciadora na cidade, fazendo dele o equipamento museológico mais visitado na plataforma turística/cultural", prossegue.

De recordar, de resto, que já foi distinguido no setor com o prémio Traveller"s Choice do TripAdvisor, que o posicionou entre os cinco melhores museus de Portugal, além de ser, recorrentemente, considerado um caso de estudo, nomeadamente nos artigos "4 Ways to take your Museum"s ticket sales to the next level by Improving Customer Experience", do TripAdvisor, e na revista científica Worldwide Hospitality and Tourism Themes (WHATT), com a edição do artigo "Sports museums as part of the touristic and cultural itineraries - The case of FC Porto and the Dragão Stadium".

Amanhã, dia de aniversário, acontecerá mais uma visita "Pegada Artística do Dragão", que permite descobrir a valia patrimonial e artística do estádio, recheado de obras imperdíveis de arte pública, assinadas por nomes icónicos.