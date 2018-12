Quaresma, Bruma e as relações entre Portugal e Turquia aos olhos da diplomacia

Aaron Nommaz, cônsul honorário em Istambul, considera que são os salários mais altos e o fervor dos adeptos que tem levado tantos jogadores nacionais para aquele país. São já 16...

Existem 16 jogadores portugueses na primeira divisão turca, mas não há qualquer turco a atuar na Primeira Liga. Aliás, em toda a sua história o FC Porto, por exemplo, só teve dois jogadores daquele país (Sonkaya e Bolat). As razões para este fenómeno são várias e O JOGO procurou-as na opinião de Aaron Nommaz, o cônsul honorário de Portugal em Istambul, a principal cidade do pais (a capital é Ancara) onde os dragões voltam a jogar esta terça-feira. "Portugal é o pais da União Europeia preferido pela Turquia. As boas relações diplomáticas e a amizade de muitas décadas criou um sentimento positivo para com Portugal e os portugueses", começou por esclarecer.

Com a ajuda do sobrinho, Elyo Elvasvili, fanático por futebol, o diplomata aponta razões económicas, mas não só. "Especialmente desde 2010 o número de jogadores portugueses tem aumentado. Primeiro porque mostraram que têm algumas semelhanças com os turcos, uma vez que se adaptam com mais facilidade a um outro país. Depois, há aqui muito brasileiros, o que também ajuda com a barreira linguística. Além disso, aqui os clubes pagam os impostos dos jogadores pelo que os seus ordenados são sempre líquidos. E a Turquia tem "oferecido" contratos generosos a jogadores com mais de 30 anos, atraindo muitas estrelas na etapa final das suas carreiras", recordou.

Cônsul Aaron Nommaz aponta às semelhanças entre Portugal e Turquia

Quaresma será, provavelmente, a estrela maior do futebol português, mas o cônsul recorda outro, mais jovem, como exemplo: Bruma. "Em 2013, o Mundial de Sub-20 foi organizado pela Turquia e ele e o Pogba foram considerados dois dos jogadores com mais potencial. O Bruma foi transferido para o Galatasaray com alguma surpresa por 13 milhões de euros, o valor mais alto alguma vez pago por um clube turco por um jogador com menos de 23 anos. Foi visto como um enorme investimento e toda a gente ficou entusiasmada. Só que depois da estreia, o treinador Fatih Terim foi despedido e o Bruno lesionou-se e acabou mais cedo a época. Depois foi emprestado à Real Sociedad e voltou muito melhor, mas ninguém o conseguia controlar emocionalmente e teve problemas disciplinares. Acabou vendido ao Leipzig praticamente pelo menos valor. Quaresma passou por algo semelhante no Besiktas. Saiu e depois voltou para ganhar dois títulos. Acredito que o dinheiro seja "doce" assim como o fervor e calor dos adeptos seja apreciado pelos jogadores portugueses. Outra questão que pesa é a boa rede de empresários portugueses que existe aqui. Não só o Jorge Mendes como outros têm muitos negócios aqui", explicou.

O facto de não haver turcos a jogar em Portugal prende-se, sobretudo, com o dinheiro, refere. "Os salários na Turquia são mais altos. Até porque a estratégia concentra-se menos em gerar lucros e mais em aumentar o nível da liga".