"Qualquer jogador tem vontade de atuar no FC Porto e comigo não é diferente"

Caio Fernandes revela que os seus empresários estão "a conversar".

Apontado recentemente ao FC Porto, Caio Fernandes, extremo do Al Ain dos Emirados Árabes Unidos, não descarta uma mudança para o Dragão no futuro.

"Os meus empresários é que resolvem isso. Ouvi dizer, sim, existiram os rumores. Mas eles procuram não falar muito comigo sobre isso, até para não me distrair. Eles estão a conversar. Como eu disse, é um clube grande, qualquer jogador tem vontade de jogar lá e comigo não é diferente", afiançou o jogador brasileiro, em entrevista à Gazeta Esportiva.

Caio, que vai disputar o Mundial de Clubes pelo Al Ain, reiterou que "fica feliz" por ver o seu nome associado ao FC Porto, salientando, contudo, que pretende cumprir o último ano de contrato que o liga ao clube árabe.

"Fico feliz por ver meu nome associado a um clube como o FC Porto. Creio que qualquer jogador ficaria feliz com isso. Jogar na Europa é o sonho de qualquer jogador, porque é um campeonato de alto nível. Tenho mais um ano de contrato com o Al Ain e pretendo cumpri-lo. Vou continuar a dar o meu máximo, trabalhando para que as coisas, no tempo devido, aconteçam. Mas a Europa é um dos lugares em que qualquer jogador quer estar e atuar. Eu não sou diferente", rematou Caio Fernandes, de 24 anos.

Formado no São Paulo, o extremo representou também os japoneses do Kashima Antlers.