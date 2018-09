Problema central para Sérgio: Felipe e Militão voltam em cima da Taça da Liga

As seleções levaram quatro dos cinco centrais do plantel do FC Porto e o que fica está... lesionado. Os brasileiros jogam quarta-feira e devem ser poupados contra o Chaves.

Sérgio Conceição não tem centrais para preparar o jogo com o Chaves, da Taça da Liga, e deve ser "obrigado" a dispensar dois do próximo compromisso. As seleções levaram quatro (Felipe, Militão, Diogo Leite e Chidozie) e o quinto elemento do sector, Mbemba, está lesionado e tão cedo não será opção para o treinador do FC Porto. A grande preocupação é a dupla brasileira, que foi titular na receção ao Moreirense. Isto porque o Brasil vai fazer dois particulares nos Estados Unidos e o segundo deles, contra El Salvador, está agendado para a 1h30 de quarta-feira. Ou seja, só nesse dia é que poderão viajar para Portugal e, no melhor dos cenários, apenas na quinta-feira é que treinam no Olival. E esse dia é, ao que tudo indica, a véspera do encontro com o Chaves. A Liga de Clubes ainda não oficializou as alterações à primeira jornada da Taça da Liga, mas é seguro que o encontro com os flavienses será antecipado, já que o FC Porto se estreia na terça-feira (dia 18) seguinte na Liga dos Campeões, na Alemanha.

Diogo Leite e Chidozie perfilam-se assim como sérios candidatos ao onze, até porque voltam das respetivas seleções a tempo de preparar o encontro com os transmontanos. O primeiro a apresentar-se será Chidozie. A Nigéria tem apenas um compromisso nesta data FIFA, jogando no sábado contra as Ilhas Seicheles. Por isso, já deve estar de volta no início da próxima semana. Segue-se Diogo Leite, titular nos quatro primeiros jogos da época. Os sub-21 jogam amanhã na Roménia e, na terça-feira, no País de Gales. Desse modo, o jovem defesa estará em dois treinos antes do Chaves e deve voltar ao onze.

Os restantes internacionais - Marega, Aboubakar, Brahimi, Sérgio Oliveira e Bruno Costa - também chegam muito a tempo do jogo.