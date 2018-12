Probabilidades indicam o adversário mais provável para o FC Porto na Champions

Segundo "MisterChip", o Manchester City-Atlético de Madrid é o jogo mais provável dos oitavos da Champions

O FC Porto fechou a fase de grupos da Liga dos Campeões com chave de ouro, somando a quinta vitória em seis jogos e o estatuto de melhor equipa entre as 32 participantes. Com o sorteio dos oitavos de final marcado para esta segunda-feira, no Twitter já há quem se muna das probabilidades para tentar adivinhar os emparelhamentos que serão conhecidos no dia 17 de dezembro.

O utilizador de Twitter MisterChip, comentador televisivo espanhol e expert em dados e números acerca do futebol, analisou os possíveis confrontos da próxima ronda da Champions e determinou que o Manchester City-Atlético de Madrid é o duelo mais provável nos oitavos, com 28,9 por cento de probabilidade de se realizar.

No que toca ao FC Porto, único representante português nos oitavos de final da Liga dos Campeões e por isso isento de quase todos os condicionalismos, as possibilidades são muitas. Porém, a confiar no gráfico publicado por MisterChip, o adversário mais provável do FC Porto seria o Atlético de Madrid (15,9 por cento). Seguem-se Tottenham (14,8 por cento) e Manchester United, Liverpool e Lyon, todos com 14,7 por cento. Quanto ao Roma, adversário dos dragões no play-off na época passada, há 13,6 por cento de probabilidade de um novo duelo entre portugueses e italianos.

Ainda de acordo com o gráfico, o FC Porto terá menos probabilidade de jogar com o Ajax, adversário do Benfica na fase de grupos (11,7 por cento). O Schalke 04, adversário dos dragões na fase de grupos, está excluído das contas.

Recorde os potes do sorteio dos oitavos de final:

Pote 1: FC Porto, Borussia Dortmund, Barcelona, PSG, Real Madrid, Bayern, Manchester City e Juventus.

Pote 2: Atlético Madrid, Tottenham, Liverpool, Schalke 04*, Roma, Ajax, Lyon e Manchester United.

Nota: Schalke 04 não pode ser adversário do FC Porto nos oitavos de final.