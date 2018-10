Pretendentes são muitos e já fazem fila por Brahimi

Saída a custo zero, alimentada pelas palavras de Fernando Gomes, faz disparar os interessados

Não é novidade que Brahimi entrou no último ano de contrato com o FC Porto, mas esta semana Fernando Gomes, administrador da SAD com o pelouro financeiro, deu a entender que muito dificilmente o argelino renovará contrato, à semelhança de Héctor Herrera. Pois bem, as palavras do dirigente da sociedade portista fizeram multiplicar os rumores de mercado em torno do extremo. Brahimi deve mesmo sair a custo zero do FC Porto no próximo verão e os interessados por um dos alvos mais apetecidos do mercado já fazem fila.

Só nas últimas 48 horas surgiram notícias do alegado interesse de West Ham - que no verão chegou a apresentar uma proposta pelo jogador -, Marselha, Lyon, Lázio e Besiktas. Na prática, todos já tinham sido associados ao internacional argelino, que a partir de janeiro poderá dar o "sim" a qualquer um destes - ou a outro - clubes.

Na Turquia, por exemplo, garantiam ontem que o Besiktas solicitou uma reunião com um representante de Brahimi para se inteirar das condições pedidas pelo extremo de 28 anos. Em Itália, garantem que o jogador está em rutura com o FC Porto e recordam os 6,5 milhões de euros que a SAD azul e branca terá de pagar à Doyen em junho, conforme foi acordado entre as partes. Nesse sentido, os responsáveis da Lázio já estarão a "estudar qual a melhor estratégia para contratar" o extremo.

Certo é que Brahimi vai acumular pretendentes até decidir o futuro, sabendo-se que tem na liga inglesa a sua preferência. E a SAD portista pouco poderá fazer, como deu a entender Fernando Gomes. "Para ter feito as mais-valias desses jogadores [que estão em final de contrato], teríamos de lhes ter aumentado muito o vencimento - e isso teria sido um custo já hoje, não era amanhã - e provavelmente dar-lhes prémios de renovação", explicou durante a apresentação do último relatório e contas.