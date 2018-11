Por onde andam os jogadores do FC Porto nas miniférias

O regresso ao trabalho está marcado para quinta-feira, às 18 horas, no Olival, dia em que os portistas começam a preparar o jogo com o Belenenses, agendado para dia 24, a contar para a Taça de Portugal.

Independentemente do resultado do jogo com o Braga, o plantel do FC Porto já sabia que tinha direito a umas miniférias de quatro dias, voltando apenas na quinta-feira ao trabalho, no Olival. Sérgio Conceição quis premiar o grupo pelo ciclo positivo que está a realizar, mas também permitir aos jogadores alguns dias de descanso físico e mental, depois de semanas de muito trabalho e vários desafios seguidos, com sete jogos em 22 dias. Nesse período, os campeões nacionais saíram 100 por cento vitoriosos, derrotando Vila Real (6-0), Lokomotiv Moscovo (3-1), Feirense (2-0), Varzim (4-2), Marítimo (2-0), Lokomotiv Moscovo (4-1) e Braga (1-0). Ao todo, a equipa portista marcou 22 golos e sofreu quatro, mantendo-se em excelente posição no campeonato, Liga dos Campeões, Taça de Portugal e Taça da Liga.

Ora, perante um pouco mais de quatro dias sem treinos, alguns jogadores do FC Porto aproveitaram para sairem de Portugal. A julgar pelas redes sociais e pelo que partilham, sabe-se que Óliver preferiu manter-se, pelo menos de início, pelo Porto, aproveitando para tirar uma fotografia... com ele próprio no Museu do clube; enquanto Casillas, por exemplo, decidiu subir um pouco mais de 2000 mil metros na província espanhola de Castilla e León. O trio de brasileiros Vanã. Felipe e Alex Telles juntaram as famílias e deram um salto a Barcelona, enquanto Otávio, decisivo nos últimos compromissos do FC Porto na I Liga, decidiu-se por um "saltinho" a Paris. As miniférias servem também para recordar outros tempos e nesse sentido Soares optou por ir a Guimarães, onde brilhou como avançado do Vitória antes de mudar-se para o Dragão em janeiro de 2017.

O regresso ao trabalho está marcado para quinta-feira, às 18 horas, no Olival, dia em que os portistas começam a preparar o jogo com o Belenenses, agendado para dia 24, a contar para a Taça de Portugal. Segue-se, quatro dias depois, novo jogo no Estádio do Dragão, contra o Schalke 04, em jogo da quinta jornada da Liga dos Campeões. O regresso ao campeonato está marcado apenas para dia 2 de dezembro, no Estádio do Bessa, no dérbi com o Boavista.

Recorsde-se que nem todos vão beneficiar deste prémio oferecido por Sérgio Conceição. Nesta situação estão os jogadores convocados para as respetivas seleções, concretamente Danilo (Portugal), Marega (Mali), Brahimi (Argélia), Mbemba (RD Congo), Marius (sub-23 Chade), Diogo Costa, Diogo Leite e Bruno Costa (sub-21).