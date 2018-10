"Não me sinto isolado. A seleção acreditou e o Real Madrid também", diz Pinto da Costa

Presidente do FC Porto elogiou Sérgio Conceição na apresentação do livro "Até ao mar azul - As páginas do presidente"

Na apresentação do livro "Até ao mar azul", no Estádio do Dragão, Pinto da Costa fez referência a vários capítulos da obra que retrata os últimos cinco anos. Um deles foi sobre a aposta em Julen Lopetegui. "Tinha esperança que íamos virar a página. Sabemos o que dificultou. Fui pioneiro a acreditar por isso não me sinto isolado. A seleção de Espanha acreditou, o Real Madrid e agora não sei se mais alguém vai acreditar", afirmou, provocando risos na sala onde estava, por exemplo, Sérgio Conceição.

"Quando falei com ele a primeira vez foi num dia especial porque fazíamos 30 anos que tínhamos ganho o primeiro titulo europeu, em Viena. Depois de almoçar com Luciano D'Onofrio, falei com ele à tarde e fiquei com a certeza que ia ultrapassar as dificuldades, com o Nantes, para vir para o FC Porto. Escrevi isso com uma convicção de que não me arrependo. Hoje todos dão como uma das melhores decisões que tomei em prol do FC Porto. Foi um capítulo especial", admitiu, recordando o dia dos festejos da conquista do campeonato nacional de 2017/18.

"Nesse dia em que fomos campeões, o mar azul que o Sérgio tirou da Foz e trouxe para o Dragão, inundou a cidade. Nesse mar azul englobo toda a gente que viveu os anos maus, os quatro primeiros dos cinco deste livro. Toda a gente sabe o que tivemos de lutar para atingir o que pretendíamos", disse, sublinhando a importância do título em maio deste ano.

"Sempre que escrevo uma crónica é aquilo que eu penso e o que sinto. Não é para agradar ou ofender ninguém. Se alguém se sentiu melindrado por qualquer coisa que tenha escrito não foi com intenção. Foram cinco anos em que só ganhamos um campeonato nacional de futebol que valeu por cinco! Não é preciso dizer mais nada, valeu por cinco", apontou debaixo de aplausos.